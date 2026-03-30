Германија и Сирија се договорија: 80 проценти од бегалците ќе бидат вратени

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави во понеделник по средбата со сирискиот претседател Ахмед ал-Шара во Берлин дека се планира враќање на 80 проценти од сириските бегалци што моментално се наоѓаат во Германија.

„На долг рок, желбата на претседателот ал-Шара е 80 проценти од сите Сиријци што моментално се наоѓаат во Германија да се вратат во својата татковина во следните три години“, рече Мерц по разговорите со сирискиот привремен претседател Ахмед ал-Шара, кој е во еднодневна посета на Германија.

Мерц објасни дека условите за враќање на Сиријците „значително се подобриле“ повеќе од една година по завршувањето на сириската граѓанска војна.

Германскиот канцелар рече дека многу го цени фокусот на сирискиот претседател на враќањето на Сиријците што живеат во Германија, опишувајќи ја оваа порака како „централна порака на неговата посета“.

Стабилноста на Сирија зависи од економијата

Како што рече Мерц на заедничката прес-конференција, политичката стабилност во Сирија зависи првенствено од економскиот раст.

„Оние кои ќе се вратат во Сирија со нови идеи и искуства стекнати за време на престојот во Германија, исто така, треба да учествуваат во овој процес“, рече Мерц.

Мерц објасни дека побарал од ал-Шара прво да ги прифати оние Сиријци кои немаат право да престојуваат во Германија, кои се главно луѓе со криминално досие.

„Тука има мала група Сиријци кои ни предизвикуваат проблеми и кои сакаме да ги депортираме што е можно поскоро“, рече Мерц.

Добро интегрираните Сиријци нема да бидат вратени

Во исто време, тој нагласи дека оние Сиријци кои се добро интегрирани и кои сакаат да останат во Германија нема да бидат вратени.

Мерц му вети на сирискиот претседател помош од Германија во обновата на земјата и нагласи дека само оваа година, над 200 милиони евра се достапни во фондот за обнова.

Германскиот канцелар и лидер на Христијанско-демократската унија (CDU), исто така, изрази надеж за создавање поволни услови за германски инвестиции во Сирија.

Во врвот на бегалската криза во 2015 и 2016 година, во Германија пристигнаа над еден милион бегалци од Сирија. Во моментов, во Германија има околу 700.000 до 800.000 луѓе со сириско државјанство.

Подемот на десничарските партии

Доаѓањето на голем број Сиријци и поврзаните социјални и културни проблеми го фаворизираа подемот на десничарските популистички партии како што е AfD, кои моментално уживаат поддршка од над 20 проценти од гласачите на федерално ниво.

Христијанско-демократската влада на Фридрих Мерц ја презеде власта во мај минатата година со главно ветување за намалување на нерегуларната миграција и интензивирање на депортациите на луѓе без статус на постојан престој во Германија.

Ал-Шара ѝ се заблагодари на Германија за приемот на милион бегалци, но нагласи дека сега е време бегалците да се вратат за да помогнат во обновата на земјата.

„Војната, секако, заврши, но битката за обнова штотуку започна“, рече сирискиот претседател во Берлин.

По состанокот, беше објавено дека веќе е постигнат договор за формирање работна група за подготовка на враќањето на бегалците од двете страни.