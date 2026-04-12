Гаши: Велигден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто

12/04/2026 10:31
Фото: Б. Грданоски

По повод големиот христијански празник, Велигден, претседателот на Собранието Африм Гаши упати честитка до сите граѓани од православна вероисповед со искрени честитки со желби за добро здравје, мир, благосостојба и духовен спокој.

-Велигден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто, човечноста и заедништвото. Во овие празнични денови, кога се слават љубовта, солидарноста и меѓусебната почит, уште еднаш се потврдува значењето на вредностите што нè поврзуваат како општество и нè упатуваат кон заеднички напредок, наведува Гаши во честитката.

Велигден, наведува претседателот на Собранието, нека биде поттик за уште поголемо разбирање, хуманост и почит меѓу сите граѓани.

-Посакувам празничните денови да донесат радост во домовите, спокој во срцата и надеж за подобро утре. Нека Велигден биде поттик за уште поголемо разбирање, хуманост и почит меѓу сите граѓани. Честит Велигден!, додава Гаши во честитката по повод големиот христијански празник.

