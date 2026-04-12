Гаши: Велигден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто
По повод големиот христијански празник, Велигден, претседателот на Собранието Африм Гаши упати честитка до сите граѓани од православна вероисповед со искрени честитки со желби за добро здравје, мир, благосостојба и духовен спокој.
-Велигден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто, човечноста и заедништвото. Во овие празнични денови, кога се слават љубовта, солидарноста и меѓусебната почит, уште еднаш се потврдува значењето на вредностите што нè поврзуваат како општество и нè упатуваат кон заеднички напредок, наведува Гаши во честитката.
Велигден, наведува претседателот на Собранието, нека биде поттик за уште поголемо разбирање, хуманост и почит меѓу сите граѓани.
-Посакувам празничните денови да донесат радост во домовите, спокој во срцата и надеж за подобро утре. Нека Велигден биде поттик за уште поголемо разбирање, хуманост и почит меѓу сите граѓани. Честит Велигден!, додава Гаши во честитката по повод големиот христијански празник.