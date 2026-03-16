(Галерија) Што облекоа ѕвездите на најголемата холивудска забава ?

Лос Анџелес – „Оскар“ е најпрестижната филмска награда во Холивуд, а традиционалната постоскаровска забава на магазинот „Венити феар“ е забавата на годината и, секој сака да биде таму.На ѕвездите им е подеднакво важно што ќе облечат на доделувањето на „Оскарите“ и на најголемата холивудска забава. Годинава списокот на гостите беше преполовен, и без покани за администрацијата на Трамп, по наредба на новиот уредник Марк Гвидучи.

Постоскаровската забава започна за време на мандатот на Грејдон Картер, кој стана уредник на „Венити феар“ во 1992 година и ја започна забавата за Оскар во 1994 година.

Првата имаше само 100 гости, вклучувајќи ги Том Круз, Никол Кидман, Анџелика Хјустон, Принс, Роберт Де Ниро, Ентони Хопкинс и, од страна на Вашингтон, Ненси Реган.

Оттогаш стана речиси исто толку голема институција како и самата церемонија.

„Имињата од А-листата сè уште се појавуваа, но тие сè повеќе ја делеа просторијата со партнери на брендови, медиумски купувачи, печатот и плус оние блиски до индустријата“, рече еден инсајдер.