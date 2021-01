(Фото, видео) НАСА и роверот „Љубопитност“ 3.000 дена на Марс

Американската Национална воздушно-вселенска администрација – НАСА одбележува 3.000 дена откако роверот „Љубопитност“ (Curiosity), слета на Марс, на 6 август 2012 година.

Во чест на настанот, НАСА минатата недела објави тнр. панорамска фотографија од Црвената планета, направена од роверот на 18 ноември 2020 година – 2.946-тиот ден. Снимката се состои од 122 посебни кадри од околината на роверот.

Like sands through the hourglass, so are the sols of our lives. Can you believe I’ve been here for 3,000 Martian days?

Here’s a recent panorama marked by curved rock terraces, or benches. These formations aren’t just scenic; they tell of ancient Mars. https://t.co/oGFwQzz0A5 pic.twitter.com/iwK5Ir6jGX

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) January 13, 2021