(Фото/Видео) Како светот го оплакува Марадона

Цел свет ја оплакува смртта на легендарниот аргентински фудбалер Диего Армандо Марадона.

Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, почина на возраст од 60 години по срцев удар, а по повеќенеделни здравствени проблеми.

Легендата на Бока Јуниорс, Наполи, Барселина и Севиља инспирира многумина да се занимаваат со фудбалот.

Беше божество во родната Аргентина, каде постои и религија посветена на него, а не помлаку беше обожуван и во Неапол.

Токму Буенос Аирес и Неапол се спицентри на жалење по заминувањето на прочуениот Ел Пибе.

Huge crowds of fans gather at the iconic Buenos Aires Obelisco Monument to pay tribute to football legend Diego Maradona who has died at the age of 60. pic.twitter.com/Q0SWT9bIja

— worldwide news of infotainment (@sajibku90832774) November 26, 2020