Ракометарите добија силни противници на Светското првенство 2027

10/06/2026 19:15

Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за Светското првенство што од 13 до 31.јануари 2027 година ќе се одржи во Германија. Противници во групата Х што ќе се игра во Магдебург се: Исланд, Бахреин (шампион на Азија) и Јапонија (четвртопласирана на последниот шампионат на Азија).

РАСПОРЕД НА ГРУПИТЕ:

А група (Минхен): Германија, Србија, Тунис, Уругвај.

Б група (Штутгарт): Египет, Италија, Република Зелен РТ, Саудиска Арабија.

Ц група (Минхен): Хрватска, Шпанија, Чиле, Турција.

Д група (Штутгарт): Аргентина, Франција, Бразил, Кувајт.

Е група (Кил): Шведска, Норвешка, Грција, Катар.

Ф група (Магдебург): Португалија, Фарски острови, Полска, Алжир.

Г група (Кил): Данска, Словенија, САД, Ангола.

Х група (Магдебург): Исланд, Македонија, Бахреин, Јапонија.

Во првото коло македонските ракометари ан 15.јануари играат против Јапонија, на 17.јануари противник ни е Бахреин, а во последното коло од групата ривал ни е Исланд на 19.јануари.

Тритепрвопласирани репрезентации од групите ќе изборат пласман во Главната фаза.

Поврзани содржини

Пиротехниката ја „изгоре“ касата на шампионот Вардар за 17.000 евра
СП 2026: Во Мексико 117.000 луѓе поминале обука за добредојде на туристите
Аргентина го победи Исланд, Меси постигна гол
Атлетико одби 150 милиони евра од Реал за Алварез
Серена Вилијамс се врати на теренот и победи
Дејвис куп: Македонските тенисери во група со домаќинот Молдавија, Грузија и Косово
Платини поднесе кривична пријава против претседателот на ФИФА Инфантино
Бронза за Стефан Стојановиќ од „Макпетрол“ на Универзијадата во Бразилија

Најчитани