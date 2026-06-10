Ракометарите добија силни противници на Светското првенство 2027

Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за Светското првенство што од 13 до 31.јануари 2027 година ќе се одржи во Германија. Противници во групата Х што ќе се игра во Магдебург се: Исланд, Бахреин (шампион на Азија) и Јапонија (четвртопласирана на последниот шампионат на Азија).

РАСПОРЕД НА ГРУПИТЕ:

А група (Минхен): Германија, Србија, Тунис, Уругвај.

Б група (Штутгарт): Египет, Италија, Република Зелен РТ, Саудиска Арабија.

Ц група (Минхен): Хрватска, Шпанија, Чиле, Турција.

Д група (Штутгарт): Аргентина, Франција, Бразил, Кувајт.

Е група (Кил): Шведска, Норвешка, Грција, Катар.

Ф група (Магдебург): Португалија, Фарски острови, Полска, Алжир.

Г група (Кил): Данска, Словенија, САД, Ангола.

Х група (Магдебург): Исланд, Македонија, Бахреин, Јапонија.

Во првото коло македонските ракометари ан 15.јануари играат против Јапонија, на 17.јануари противник ни е Бахреин, а во последното коло од групата ривал ни е Исланд на 19.јануари.

Тритепрвопласирани репрезентации од групите ќе изборат пласман во Главната фаза.