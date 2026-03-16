(Фото) Црвениот килим на Оскарите (не) разочара: Светкаво, пердуви, брошеви…

Лос Анџелес – Добро, можеби вашиот омилен филм не се врати дома со мал златен манекен, но (не) можете да кажете дека црвениот тепих на Оскарите во 2026 година беше разочарување. Момците беа „елегантни“ – со многу брошеви на реверите и накит – додека дамите се восхитуваа на пердуви, светкави и сонувачки нијанси на сина и зелена боја. Од прекрасните цветни дезени на Роуз Бирн до Тимоти Шаламе и Мајкл Б. Џордан кои изгледаат како шаховски фигури во нивните двобојни бело-црни ансамбли, ние ги собравме највпечатливи изгледи за вечерта овде.

Најдобра бомба по раскинувањето: Никол Кидман

Модната икона никогаш не греши. Никол Кидман ги израдува фановите кога излезе во Шанел. Фустанот ги погоди сите ознаки, со декоративни пердуви, кристали и корсет од пеплум.

Најмонохроматски: Тимоти Шаламе

Номинираниот за најдобар актер одлучи да се откаже од портокаловата боја на Марти Суприм за големата вечер во корист на целосно бело одело на Живанши. Ама прстените беа премногу.

Најелегантно одело: Мајкл Б. Џордан

Актерот од „Грешници“ го прескокна традиционалниот смокинг за елегантен, целосно црн костум од „Луј Витон“ со јакна во стилот на „Неру“, докажувајќи дека понекогаш најостриот изглед на тепихот е наједноставен. Тој додаде повеќе рабови со детали од синџир на половината.

Најсмел изглед со пердуви: Деми Мур

Деми Мур не сакаше да биде скромна во оваа пердувеста Гучи фустантоалета. Актерката, која беше номинирана минатата година за „Супстанцата“, не се срамеше од впечатлив момент на црвениот тепих. Мастилестите пердуви со сјајни зелени лушпи околу половината совршено ја доловуваа фигурата на Мур.

Најдобро црно-бело: Тејана Тејлор

Актерката ја обележа оваа сезона на награди со највпечатливи стилови. Фустанот од „Шанел“ на актерката од „Една битка по друга“ имаше проѕирен корсет со монистра и здолниште со пердуви. Претчувствувате тренд?

Најдобар минимализам од 90-тите: Ема Стоун

Ѕвездата на „Бугонија“ ги воодушеви модните обожаватели поради нејзиниот блескав бел фустан од „Луј Витон“, за кој наводно биле потребни 600 часа за да се направи. Пресуда: Вреди. Фустанот без грб е на врвот на листата на најдобро облечени благодарение на неговиот едноставен крој што го допира телото.

Најдобра фризура: Џејкоб Елорди

Номинираниот за најдобра споредна машка улога, носеше неуредна, пократка верзија на модерниот муле (напред пократки шишки, позади подолга коса) што е во подем во последно време. Неговиот смокинг од „Ботега Венета“ го изостри изгледот.

Сексипилен минимализам: Гвинет Палтроу

Гвинет Палтроу се врати на црвениот тепих на Оскарите во недела навечер за прв пат по 11 години, пристигнувајќи на 98-то доделување на наградите „Оскар“ во театарот „Долби“ во Холивуд во фустан од Џорџо Армани Приве по нарачка кој изгледаше елегантен и минималистички од напред, а потоа се поместуваше во профил со странични исечоци.

Актерката од „Марти Суприм“ носеше фустан без прерамки од свила во боја на слонова коска од Џорџо Армани Приве со право деколте и тесен крој низ корсетот. Мазната свила го држеше централниот преден дел во тесен колона, додека аголните странични панели беа врежани навнатре од градите кон половината и ѝ даваа на горната половина поголема форма. Во профил, тие линии се отвораа во драматични странични исечоци кои откриваа голи панталони од тил под нив, нагласени со суптилни кристални украси.

Најмногу истакнува: Кејт Хадсон

Нејзиниот филм се вика „Song Sung Blue“, но номинираната за најдобра актерка Кејт Хадсон се чувствуваше зелено на вечерта на доделувањето на Оскарите. Во придружба на нејзината мајка, Голди Хоун, Хадсон излезе во блескав фустан од „Џорџио Армани Приве“ во комбинација со накит од „Гарати“.

Најдобар сјај: Вунми Мосаку

Актерката од „Грешниците“ го воодушеви тепихот на „Златен глобус“ со откривање на бременоста. За Оскарите, нејзиниот зелен светки беше тој што привлече внимание. Стилистката на Вунми Мосаку претходно изјави за Yahoo дека бојата, удобноста и практичноста биле клучни за актерката оваа сезона на награди. Овој рачно извезен изглед на Луј Витон во комбинација со зелени рамни чевли одговара на барањата!

Најдобар трибјут: Џеси Бакли

Фустанот од Шанел на Џеси Бакли можеби е само манифестација. Актерката, номинирана за најдобра актерка за Хамнет, носеше розово-црвен изглед што ѝ оддаде почит на Грејс Кели, која носеше слична силуета на Оскарите во 1956 година, каде што ја однесе токму таа награда. Дебито на нејзината блескава руса коса е црешата на врвот.

Најубава во пастелни нијанси: Фелисити Џонс

Во море од драматични црни фустани, Фелисити Џонс донесе сончева светлина на црвениот тепих. Путер-жолтиот фустан од Прада на актерката од „Воз соништа“ комбинираше чист, минималистички корсет со блескаво здолниште од тил. Џонс изјави за E! дека би сакала да биде во пижами, но немаме забелешки.

Најдобар одговор на Тимоти Шаламе: Мисти Коупленд

Оваа балерина е сè друго освен здодевна. Изгледот на Мисти Коупленд во стилот на Дејвид Кома беше и бизнис и балет, со корсет во стилот на смокинг, завршен со детали од туту-тил.

Најцветна: Роуз Бирн

Номинираната за најдобра актерка, Роуз Бирн, облече за оскарите прекрасен црн фустан од Кристијан Диор со текстурирани цветни детали. Смелите црвени усни ѝ додадоа дополнителна ѕвездена моќ на ѕвездата од „Ако имав нозе, ќе те шутнам“.

Нај во црвена нијанса: Рената Рејнсве

Едноставно и секси беше името на играта за ѕвездата од „Сентиментална вредност“, номинирана за најдобра актерка. Рејнсве беше минималистичка и монохроматска во црвен фустан од Луј Витон направен од едно парче ткаенина, во комбинација со црвени потпетици со ремени, и црвени усни.

Најсвадбена: Ел Фенинг

Белиот балски фустан по нарачка на номинираната за најдобра споредна актерка, на Живанши, изгледаше подготвен за црква. Но, за Ел Фенинг, имаше подлабоко значење. Кристалите што го украсуваа корсетот и здолништето од тил беа наредени да имитираат решетки од вистерија за кои Фанинг рече дека цветале околу нејзиниот дом од детството. Архивска огрлица од Картие го заокружи изгледот.