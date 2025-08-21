(Фото) „Балканкан“ се врати по 20 години под отворено небо: Дали нешто се сменило на Балканот?

21/08/2025 11:01
Фото: Б. Грданоски

Урбано Скопје синоќа се собра на специјална проекција под ѕвездено небо на „Rooftop Open Air Cinema“ во Скопје Сити Мол, во чест на јубилејот– 20 години од премиерата на култната македонска црна комедија „Балканкан“ во режија на Дарко Митревски.

Фото: Б. Грданоски

На настанот присуствуваше дел од филмската екипа, актерите Владо Јовановски, Ѕвезда Ангеловска, Ирена Ристиќ, Емил Рубен, ѕвездите од К15 – Васко Тодоров и Бранко Огњановски, сценографот на филмот Бујар Муча, костимографката Жаклина Крстевска, менаџерот на локации Роберт Јазаџиски и Зоран Ристески, продукциски менаџер, како и пријатели на филмот, и многу јавни личности од македонската сцена.    

Фото: Б. Грданоски

Денис Харви од Variety, за премиерата од 2005 година напиша дека “Сценаристот-режисер Дарко Митревски ги поместува границите… Циничното, халуцинаторно, модерно „Патување на Аџијата“ е патување исполнето со меморабилни секвенци кои несомнено ќе му дадат култен статус меѓу авантуристички настроените синеасти.” 

Фото: Б. Грданоски

Македонскиот филм во италијанска копродукција, кој го следи животот на македонски бегалец кој патува низ Балканот за да ја пронајде својата свекрва која е завиткана во тепих, со импресивна актерка екипа од регионот (Бранко Ѓуриќ, Никола Којо, Сека Саблиќ, Миодраг Кривокапиќ…), и по 20 години, не насмеа и не растажи, со своите  комични и трагични ситуации. Филмот вешто ги прикажува апсурдите и трагикомичните аспекти на животот на Балканот, кои се уште опстојуваат. Значи, на Балканот ништо ново, како одговор на насловот на текстот. Препознатливата музика е на Кирил Џајковски и Дарио Марианели. Заразната насловна тема на филмот, „Баба Зумбула“, за која беа ‘виновни’ Кирил Џајковски и Влада Дивљан (слава му!) се уште ја потпевнуваме.

Баба Зумбула пред 20 години во Македонија беше пославна од Бионсе и Тејлор Свифт/ Фото: Б. Грданоски

Режисерот Митревски кој веќе 18 години живее и работи во Лос Анџелес и чиј филм ги урна сите рекорди на гледаност и обедини актери од Македонија, Србија, Хрватска, Босна, Италија и Словенија со видео порака се обрати до присутната публика од елитната холивудска населба Малибу.

Бранко Огњановски од „К-15“/ Фото: Б. Грданоски

Во видео пораката накусо ја раскажа приказната за македонската урбана легенда за лошата баба завиткана во килим, која е лајтмотивот околу кој, потоа се равива приказната на целиот филм.

Манекенката Катерина Ивановска: Фото: Б. Грданоски

„Приказната за бабата завиткана во тепих не ја измислив јас – тоа беше македонска урбана легенда за некое наше семејство на летување во Бугарија. Кога почнав да го подготвувам филмот, тогашната австриска амбасадорка во Скопје ме убедуваше дека оваа приказна не се случила во Македонија, туку на едно австриско семејство во времето на Студената војна во тогаш комунистичката Унгарија. Подоцна запознав и некои шпански новинари, кои пак ме убедуваа дека тоа е шпанска приказна, која му се случила на некое шпанско семејство во Мароко.

Диригентот Џијан Емин/ Фото: Б. Грданоски

За на крај, откако филмот прошета на фестивали и беше дистрибуиран низ светот, да прочитам еден есеј на писателот Габриел Гарсија Маркес кој вели дека постојат приказни кои им припаѓаат на сите народи и за кои сите веруваат дека токму нив им се случиле, па наведува приказна за некоја си баба завиткана во украден тепих која ја слушнал дури во три земји: Виетнам, Аргентина и Русија. Тоа значи дека загубената баба му припаѓа на целото човештво. Единствена разлика помеѓу нивните баби и нашата баба е што нашата има име: се вика баба Зумбула.

Актерот Сашко Коцев со сопругата? Фото: Б. Грданоски

И таа баба Зумбула пред 20 години во Македонија беше пославна од Бионсе и Тејлор Свифт заедно. Таа баба на Балканкан му донесе неверојатна популарност и тој стана најгледан филм во нашата кинематографија: со 150.000 илјади продадени влезници и 20.000 илјади легално продадени ДВД примероци“, вели Митревски, додека во позадина се гледа долгата плажа и тиркизниот океан, а потоа неочекувано го сврте ракурсот на камерата, каде се уште се гледат урнатините во Малибу, кој изгоре во страотните пожари годинава и додаде:

Фото: Б. Грданоски

„Како едно мало потсетување, гламурот и славата се минливи, нашите животи се минливи – само делата се вечни. И затоа на баба Зумбула и на Балканкан им посакувам да ни бидат вечни и вековити.“

ТВ водителката Ирена Спировска/ Фото: Б. Грданоски

https://www.youtube.com/watch?v=H4j2x9at5RI

По проекцијата, следуваше кратка сесија разговори со дел од актерската екипа, во која беа споделени анегдоти, спомени и емотивни моменти од снимањето. Настанот заврши со коктел под отворено небо – вистинско филмско славење, проследено со неформално дружење.

Фото: Б. Грданоски

Јубилејот продолжува! Поради голем интерес на 22 август (петок) во 21 часот, „Балканкан“ ќе биде повторно прикажан на „Rooftop Open Air Cinema“. (Л.С.)

 

 

 

Поврзани содржини

Со европската премиера на „Приказната на Електра“ спуштена завесата на јубилејното 65.„Охридско лето“
22 дела во вториот круг за наградата „Драги“ за 2025
Реј Винстон го прими Почесното срце на Сараево: Фестивалот ги зближува луѓето што се бореа да снимаат филмови, и затоа е уникатен
Жанета Вангели го актуализира прашањето за релевантноста на ликовниот говор: Ретроспективна изложба во Чифте амам
СВП во чест на Иван Штрпка и Матеуш Шимчик, добитникот на „Браќа Миладиновци“ ќе се соопшти в сабота
Со „Бардо“ и „Само на земјата“ ќе се отвори 16. издание на „Македокс“
Актерите од „Диџеј Ахмет“ на црвениот килим во Сараево: Голем успех на македонската кинематографија
Зошто локалитетот Скупи потона во заборав?

Најчитани