Фон дер Лајен призна дека има „технички проблеми“ со новите гранични проверки во ЕУ

Новиот дигитален систем за влез/излез на ЕУ се соочува со „технички проблеми“, призна претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во петокот.

„Работиме со земјите-членки [за] да се решат техничките проблеми“, рече Фон дер Лајен на прес-конференција во Корк, Ирска.

Системот за електронска гранична контрола е предмет на загриженост од неговото постепено воведување минатата година, но проблемите станаа поакутни како што воздушниот сообраќај се зголемува за време на врвот на летната патничка сезона во Европа.

Аеродромите и авиокомпаниите го обвинуваат новиот систем за гранична контрола – кој бара патниците од земјите надвор од ЕУ да ги регистрираат своите биометриски податоци – за долгите редици, оперативните прекини и пропуштените конекциски летови.

„Сè уште има доста работа за да се решат овие технички проблеми заедно со земјите-членки“, рече фон дер Лајен.

Коментарите означуваат промена во тонот од Комисијата, која ги минимизираше нарушувањата поврзани со ЕЕС. „На повеќето аеродроми во ЕУ, ова влијание е навистина ограничено“, изјави во среда Маркус Ламерт, портпарол на Комисијата за внатрешни работи.

Комисијата претходно оваа година изјави дека регистрирањето на влез или излез обично трае околу 70 секунди.

Авијациската индустрија ги гледа работите многу поинаку.

Откако ЕЕС системот стана задолжителен, „времето на чекање на граничната контрола значително се зголеми, сега достигнувајќи до пет часа во периодите на врвен сообраќај“, напишаа лобито на аеродромите ACI Europe и авиокомпаниите IATA и Airlines for Europe во отворено писмо до Фон дер Лајен во средата.

„Овие доцнења влијаат на милиони патници што влегуваат во Шенген зоната… Во исто време, аеродромите и авиокомпаниите доживуваат растечки оперативни нарушувања, вклучувајќи доцнења на летови, пропуштени врски и зголемен притисок врз персоналот на првата линија“, напишаа трите организации.

Тие ја повикаа Комисијата да им даде на земјите поголема флексибилност „целосно да го суспендираат ЕЕС“ каде што е потребно, „барем во текот на јули и август“.

Според ЕЕС, патниците од земји кои не се членки на ЕУ, како што се земјите од Западен Балкан, Велика Британија и САД, мора да ги регистрираат своите отпечатоци од прсти и слика од лицето првиот пат кога ќе влезат во блокот за краток престој.

Системот е дизајниран да се бори против пречекорувањето на дозволениот престој и употребата на лажни патни документи со замена на печатите во пасошот со дигитален запис. Регистрацијата може да се забрза преку киосци за самопослужување или наменски апликации за претходна регистрација.

Меѓутоа, кога системот стана задолжителен на 10 април, граничните службеници сè уште рачно внесуваа податоци во главните центри како што е аеродромот Фјумичино во Рим. Досега, само Шведска и Португалија ги активираа апликациите наменети за забрзување на обработката на патниците.

Неколку аеродроми и пристаништа привремено го суспендираа собирањето биометриски податоци за време на врвните периоди на патување за да го намалат метежот.

ЕЕС „не ја промени законската рамка за правилата за влез и излез од ЕУ; само создава транспарентност во врска со почитувањето на правилата“, рече Фон дер Лајен во Корк.

Комисијата го бранеше системот посочувајќи ги неговите безбедносни придобивки. Помеѓу првичното лансирање во октомври минатата година и април, „над 700 лица беа идентификувани како претставуваат безбедносен ризик за Европа“, се вели во соопштението.

Ирскиот министер за внатрешни работи Џим О’Калаган рече дека тие бројки оттогаш се зголемиле на „приближно илјада луѓе“, додавајќи дека околу 110 милиони патници поминале низ проверките на EES од воведувањето на системот.

„Тој е ефикасен во однос на заштитата на безбедноста на Европската Унија“, рече О’Калаган.