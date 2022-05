Финска и Шведска поднесоа барање за членство во НАТО

Финска и Шведска и официјално денеска поднесоа барање за членство во НАТО.

Веста ја соопшти генералниот секретар на НАТО Алијансата Јенс Столтенберг, кој го поздрави барањето на Финска и Шведска да се приклучат кон НАТО.

„Вие сте наши најблиски партнери“, рече Столтенберг пред новинарите откако ги доби писмата од амбасадорите на двете земји со барањње за придружување на Алијансата, пренесе АП.

Барањето за члеснтво во НАТО сега треба да го одобрат 30 држави членки на Алијансата.

Breaking News: Finland and Sweden formally asked to join NATO, casting aside decades of neutrality after Russia’s invasion of Ukraine upended European security.https://t.co/LbLHJdVr5K

— The New York Times (@nytimes) May 18, 2022