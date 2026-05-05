Филмот за Мајкл Џексон се искачи на врвот на најпрофитабилни во светот: Еве кој е прв

Филмот за Мајкл Џексон, Мајкл, заработи 424,8 милиони долари низ целиот свет во првите 10 дена од објавувањето, според boxofficemojo.com. Тоа веќе го става на второто место на листата на Билборд на музички биографски филмови со највисока заработка во светот. Џексон има долга историја на рангирање на првото место на листите, која датира од времето кога The Jackson 5 го постигнаа својот прв хит број 1 на Billboard Hot 100 со „I Want You Back“ во 1970 година, но тоа ќе биде тешка задача во овој случај. Најпрофитабилниот музички биографски филм на сите времиња, Bohemian Rhapsody, заработи 910,8 милиони долари низ целиот свет.

Според бројките на боксофис моџо, меѓународната продажба на билети учествува со речиси две третини од вкупната заработка на Мајкл до денес. „Интернешнл“ е одговорен за 66,1% од вкупниот број на заработки, а останатите 33,9% доаѓаат од САД и Канада.

Мајкл веќе го надмина хибридот на концертен филм/документарец од 2009 година на Мајкл Џексон „This Is It“, кој заработи 268 милиони долари низ целиот свет.

Греам Кинг, кој го ко-продуцираше Мајкл со долгогодишните соработници на Џексон, Џон Бранка и Џон Меклејн, исто така го ко-продуцираше „Боемска рапсодија“ и третиот музички биографски филм на оваа листа, „Џерси Бојс“, приказната за Четирите годишни времиња.