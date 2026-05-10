Филипче: Македонскиот идентитет го загрозуваат криминалот и корупцијата на ВМРО-ДПМНЕ, а не малцинствата

Полни со небулози, контрадикторности, лаги и клевети – ги опиша лидерот на СДСМ говорите на премиерот Христијан Мицкоски што се однесуваат на него и на политиката на СДСМ. Најголем дел од прес конференцијата денес тој ја посвети на обвинувањата од владеечката партија вчера и денес дека се нуди, и недојден на власт, повторно да коленичи во Софија.

„Македонскиот национален идентитет не го загрозуваат малцинствата во Уставот. Македонскиот национален идентитет го загрозуваат криминалот и корупцијата. Христијан Мицкоски и неговата криминална група ВМРО мора да разберат дека граѓаните многу јасно гледаат што тие прават.

Намерно сакаат да ja изолираат земјава од Европа, за да ja сочуваат својата криминална банда на власт. Вметнувањето на малцинствата во Уставот со цел да се почитуваат нивните права не е загрозување на македонскиот национален идентитет. Напротив, тоа е зацврстување на нашиот национален идентитет. Кога малцинствата се дефинирани и се гарантирани со највисок правен акт на државата, тоа не не слабее туку, не прави посилни и ја зајакнува кохезијата во општеството.

Силна држава се прави со вклучување, не со исклучување. Единственото што е вистински загрозено со уставните измени е криминалната група на ВМРО и Христијан Мицкоски лично“, порача Филипче на денешната прес конференција.