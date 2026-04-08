Фетаи за законот за правична застапеност: Дојде крај на етничките злоупотреби

Вицепрениерот Арбен фетаи прогласи крај на етничките злоупотреби бидејќи според него, новиот закон за правична застапеност, што помина на Влада, поставува јасни стандарди.

-Усвојувањето на Законот за правична и соодветна застапеност означува важен момент за враќање на вистинската правда и еднаквост во институциите на Република Северна Македонија. Со години, принципот на правична застапеност беше злоупотребен и искривен преку нејасни механизми, станувајќи инструмент за дневнополитички пресметки.

Таканаречениот „балансер“, кој требаше да биде алатка што гарантира еднаквост, во пракса се претвори во механизам со големи правни празнини што дозволуваше манипулации, селективни толкувања и вработувања мотивирани од теснопартиски интереси. Овој период остави видливи последици во администрацијата и ја наруши довербата на граѓаните во државните институции.

Новиот закон става крај на оваа практика. Ги затвора правните дупки што со години се експлоатираа за потребите на дневната политика и воспоставува јасна, обврзувачка и транспарентна рамка за правична и соодветна застапеност. За прв пат, овој принцип е институционализиран со конкретни механизми што го оневозможуваат неговото манипулирање и злоупотреба.

Ова е резултат на долга и упорна посветеност за претворање на правичната застапеност од политички слоган во вистински правен и институционален стандард. Преку континуирана работа и непоколеблива волја за вистински реформи, стана можно овој закон да не остане само политичко ветување, туку да стане реалност.

Усвојувањето на овој закон е голем чекор кон градење институции кои навистина го одразуваат составот на општеството и кои функционираат врз основа на правда и еднаквост. Става крај на старите практики на манипулација и го отвора патот за пофер, попрофесионална и посигурна администрација за граѓаните.

Ова е само почеток. Целосната и бескомпромисна имплементација на овој закон ќе биде вистински доказ дека ерата на злоупотреба и манипулација со соодветна застапеност му припаѓа на минатото, порача Фетаи.