Ферари удри во комбе, има мртви (видео)

Две лица загинале кога со „ферари“ предизвикале верижен судар, по настанал карамбол.

Како што пренесува „Билд“, несреќата се случила на Сардинија, за време на рели на луксузни автомобили во кои учествувале возила како „ферари“ и „ламборгини“.

‼️ Rented Ferrari … both in the Ferrari died.

Reckless … pic.twitter.com/ixfmg53NbN

— Lord Bebo (@MyLordBebo) October 3, 2023