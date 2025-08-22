ФБИ ги претресува домот и канцеларијата на Џон Болтон, поранешен советник за национална безбедност на Трамп

ФБИ го претресува домот во Мериленд и канцеларијата во Вашингтон на Џон Болтон, кој служеше во првата администрација на претседателот Доналд Трамп како советник за национална безбедност, но подоцна стана критичен кон претседателот, како дел од истрагата за ракување со класифицирани информации, изјави во петокот лице запознаено со ова прашање.

Болтон не е приведен и не е обвинет за никакви кривични дела, изјави лицето, кое не беше овластено да зборува за истрагата по име и разговараше со Асошиејтед прес под услов на анонимност.

Откако започна претресот во домот на Болтон, тој беше забележан во петокот наутро како стои во лобито на зградата во Вашингтон каде што има канцеларија и разговара со две лица со натпис „ФБИ“ видлив на нивните елеци. Тој си замина неколку минути подоцна и се чини дека се качил горе во зградата.

Министерството за правда немаше коментар, но лидерите се чини дека криптички се осврнаа на претресот на домот на Болтон во серија објави на социјалните мрежи во петокот наутро. Директорот на ФБИ, Кеш Пател, кој во книга од 2023 година што ја напиша го вклучи Болтон во списокот на „членови на извршната власт Длабоката држава“, објави на Икс: „НИКОЈ не е над законот… @агенти на ФБИ во мисија“. Главниот обвинител Пам Бонди ја сподели неговата објава, додавајќи: „Безбедноста на Америка не е предмет на преговори. Правдата ќе се спроведува. Секогаш“.

Претресите на домот и канцеларијата на Болтон доаѓаат во време кога администрацијата на Трамп презеде чекори за испитување на активностите на други перцепирани противници на републиканскиот претседател, вклучително и со овластување истрага на голема порота за потеклото на истрагата Трамп-Русија. Службениците, исто така, спроведуваат истраги за измама со хипотеки против демократскиот сенатор Адам Шиф од Калифорнија и главниот обвинител на Њујорк Летиција Џејмс, која поднесе тужба за граѓанска измама против Трамп и неговата компанија, а поранешниот обвинител на Трамп, Џек Смит, се соочува со истрага од независна канцеларија за надзор. Шиф и Џејмс енергично негираа какво било незаконско дело преку своите адвокати.

Во интервју за Еј-Би-Си претходно овој месец, Болтон беше прашан дали е загрижен за тоа што администрацијата на Трамп презема мерки против него. Болтон рече дека Трамп „веќе се нафрлил“ врз него со тоа што му го одзел безбедносниот сертификат и додаде: „Мислам дека ова е претседателствување на одмазда“.

Болтон беше трет советник за национална безбедност на Трамп 17 месеци и се судри со него околу Иран, Авганистан и Северна Кореја. Тој се соочи со критики за време на првата администрација на Трамп поради книга што ја напиша за своето време во владата, за која официјалните лица тврдеа дека открила класифицирани информации, но Министерството за правда во 2021 година се повлече од тужбата и се откажа од посебна истрага на голема порота.

Адвокатите на Болтон изјавија дека тој продолжил со книгата откако функционер на Советот за национална безбедност на Белата куќа, со кого Болтон соработувал со месеци, изјавил дека ракописот повеќе не содржи класифицирани информации.

На првиот ден од враќањето на функцијата оваа година, Трамп ги одзеде безбедносните дозволи на повеќе од четириесет поранешни разузнавачки службеници, вклучувајќи го и Болтон. Болтон беше исто така меѓу групата поранешни функционери на Трамп чии безбедносни детали беа откажани од Трамп претходно оваа година.

Острата книга на Болтон, „Собата каде што се случи“, го прикажа Трамп како крајно лошо информиран за надворешната политика и рече дека „видел заговор зад камења и останал зачудувачки неинформиран за тоа како да ја води Белата куќа, а камоли огромната федерална влада“.

Трамп одговори критикувајќи го Болтон како „луд“ военоподбуцнувач кој ќе ја одведеше земјата во „Шеста светска војна“.

Болтон беше амбасадор на САД во Обединетите нации под претседателот Џорџ В. Буш, а исто така имаше позиции во администрацијата на претседателот Роналд Реган. (АП)