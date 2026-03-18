Фатаморгана од 1,25 билиони

Неодамнешното спојување на SpaceX и xAI – финансиски спектакл кој беше пречекан со стоечки овации од круговите на тврдокорните фанови – беше дочекан со воздишка на олеснување од многумина. Тензијата што сега е решена се појави пред четврт век, кога црната магија на корпоративните спојувања водени од Волстрит објави неосновани проценки на многу компании кои потоа срамно пропаднаа. Додека Илон Маск продолжува да се збогатува, ние сме оставени да гледаме во големиот проблем на модерниот капитализам, подготвеноста на пазарот да инвестира во сопствените заблуди.

Како и сите големи измами, оваа е обвиткана во плаштот на псевдонауката: трогателното верување дека цената на акциите на компанијата е најдобриот показател за нејзината вистинска вредност, како и основата на рационална прогноза за нејзиното идно богатство, здравје и профитабилност. Фактот дека креативната математика што ја зголеми вредноста на проектот SpaceX-xAI на 1,25 билиони долари се прифаќа речиси без отпор може да се објасни со два збора: мотивирана ирационалност.

Во однос на мотивацијата, сè е јасно, ако ги земеме предвид милионите што ќе ги заработат сите оние што ќе се приклучат на овој бизнис. Што се однесува до ирационалноста, таа, по подетално испитување, се покажува слична на измамничката аритметика што се користи во спојувањата на АОЛ-Тајм ворнер и Дајмлер-Крајслер.

Но, прво треба да се постави поширокиот контекст: цените на акциите често се манипулираат. Затоа тие се неупотребливи како индикатор за идната профитабилност, дури и просечната. Тие всушност се користат како примарен инструмент за нагорен трансфер на богатство. Гниењето скриено зад нив е претставено како пазарно чудо. Спојувањето на SpaceX и xAI е добар пример за оваа тажна приказна. Сè друго може да се објасни со практиката на откуп на сопствени акции.

Да почнеме од логиката зад големата аквизиција на Маск, како ехо на слични проекти од крајот на 90-те и почетокот на 2000-те. За да покажеме како функционира подмолната измама, ќе замислиме два производители на виџети: Goodwidget, стара и здодевна компанија со солидна евиденција, и AIwidget, нова трендовска компанија. Пазарната капитализација (K) за Goodwidget, 30-годишна компанија со годишна заработка (E) од 5 милијарди долари и годишна стапка на раст од 10%, е 50 милијарди долари, што дава солиден сооднос цена-заработка (P/E) од 10:1. AIwidget, од друга страна, постои околу една година и има заработено 2 милијарди долари. Сепак, врз основа на нејасните проекции за очекуван раст во иднина доминирана од вештачката интелигенција, неговата пазарна капитализација е 100 милијарди долари, што му дава сооднос цена-заработка (P/E) од дури 50:1.

Рационална личност би го оценила Goodwidget како побезбедна инвестиција. Но, Волстрит не мисли така. При разумна проценка на новиот споен ентитет, би било логично едноставно да се соберат двете пазарни капитализации заедно: 50 милијарди + 100 милијарди = 150 милијарди. Но, тоа не е доволно амбициозно! Волстрит не собира, Волстрит множи. Значи, ќе ги собереме заработките на двете компании (5 милијарди долари + 2 милијарди долари = 7 милијарди долари), а потоа ќе го помножиме збирот со повисокиот сооднос P/E – оној на потенцијалниот AIwidget. Вредноста на новата компанија со тоа се зголемува за солидни 200 милијарди долари, на дури 350 милијарди долари (50:1 x 7 милијарди). По посетата од финансиската самовила, новата компанија ќе продолжи да се справува со цунамито од возбуда што ја катапултираше пазарната вредност на AIwidget непосредно пред спојувањето.

Очигледно е зошто финансиските инженери од Волстрит го прават ова: нивните надоместоци и провизии се пресметуваат врз основа на конечниот износ. Но, зошто инвеститорите затвораат очи пред тоа? Причината е секогаш иста: не е важно дали веруваат во лажната аритметика, важно е само да веруваат дека доволно други инвеститори ќе размислуваат и ќе се однесуваат како нив.

Фактот дека ваквите спојувања обично завршуваат тажно (како што покажува судбината на „Тајм Ворнер“ и „Крајслер“) не го поддржува тврдењето дека пазарот „секогаш е во право во просек“ и потврдува дека цените можат да се манипулираат многу долго време, сè додека музиката не престане и многу луѓе не изгубат многу пари – само за повторно да ја започнат играта на местење.

Потоа, тука е купувањето сопствени акции како средство за манипулација со цените помеѓу периодите на раст и пад. Откако претседателот Френклин Рузвелт мудро ја забрани во 1934 година, практиката повторно беше легализирана во 1982 година. Потегот беше оправдан со заводливата реторика за „враќање на вредноста на акционерите“. Официјалното образложение – тврдењето дека откупот е исто што и исплата на дивиденда – е обична интелектуална измама. Точно, и двете го зголемуваат богатството на акционерите – но тука завршуваат сличностите.

Замислете ја компанијата како пица исечена на осум парчиња. Дивидендата е дополнително парче пица за секој што веќе има парче; сопственикот добива опиплива корист, но неговиот удел во сопственост (парче) останува ист. Исто така, вие сте обврзани веднаш да платите данок на исплатените дивиденди. Од друга страна, при откуп, компанијата купува две од осумте парчиња и ги зема од масата, така што сега имате една шестина од компанијата. Не мора да плаќате данок сè додека не ги продадете акциите, а благодарение на вештачкото зголемување на вредноста, можете да имате корист од лажните спојувања што ги дискутиравме.

Тоа е клучната разлика. Растот на дивидендата укажува на верувањето на менаџментот во идните профити од реалниот раст. Тој раст има рационални граници: ако се процени дека дивидендата е превисока, инвеститорите ќе се плашат дека компанијата ја поткопува нејзината иднина, а цената на акциите може да падне. Откупот не испраќа такви сигнали. Тоа е трик што се користи во финансискиот инженеринг за вештачко зголемување на цената. Слободните средства на компанијата не се користат за развој, туку за градење на илузијата за вредност и избегнување на плаќање даноци.

Во ерата на Новиот договор на Рузвелт, купувањето сопствени акции беше забрането бидејќи таквата практика беше препознаена како алатка за манипулација и грабеж. Клептократијата што се издигна на крилјата на Маргарет Тачер и Роналд Реган бараше повторно да се дозволат откупи. По алхемијата на мега-спојувања, вештачката инфлација на цените и океанот од евтини пари од централните банки што го поттикнаа сето тоа по финансиската криза во 2008 година, идејата дека цената на акциите е најдобриот показател за реалната вредност не е ништо повеќе од лага што ги казнува сите што немаат директна корист од илузија како фантазијата на Маск за 1,25 билиони долари.

(Јанис Варуфакис, поранешен министер за финансии на Грција, е лидер на партијата МЕРА25 и професор по економија на Универзитетот во Атина. Текстот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)