Европската комисија ѝ уплати на Украина нова транша за помош од шест милијарди евра

Брисел – Европската комисија уплати транша од шест милијарди евра од заемот на Европската Унија за Украина, во вредност од 90 милијарди, пишува денеска „Украинска правда“, додавајќи дека тоа е дел од парите за одбранбената индустрија и купувањето дронови произведени во таа земја.

Украина ја доби првата транша за поддршка на својата армија, а 3,9 милијарди евра ќе бидат платени за дронови, бидејќи според мислењето на Европската комисија тоа е клучна компонента што ѝ овозможува на Украина да се бори против Русија.

„Украинска правда“ пишува дека исплатата на парите е одложена, бидејќи Европската комисија ги проверува договорите за снабдување со дронови, за да се осигури дека финансиската поддршка има одобрение од Комисијата и земјите-членки.

– Дополнителни исплати ќе следат во наредните денови – изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и посочи дека станува збор за инвестиции со цел Украина да ги заштити своите граѓани, да го брани својот суверенитет и да ја зајакне европската безбедност.

Фон дер Лајен нагласи дека Европа е цврсто со Украина, сè додека е потребно за да се воспостави праведен и траен мир.

Украинското правосудство наведува дека заемот од 90 милијарди евра за Украина вклучува 30 милијарди за буџетска поддршка и 60 милијарди за одбрана во текот на 2026 и 2027 година.