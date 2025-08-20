Европска премиера на претставата „Приказната на Електра“ за затворање на „Охридско лето“

Годинешното јубилејно 65. издание на Фестивалот „Охридско лето“ ќе биде затворено со европската премиера на театарската претстава „Приказната на Електра“, работена според текст на Сашо Димовски, режија на Дејан Пројковски, во копродукциска изведба на Театарска асоцијација на Јужна Кореја, АРТЕМА – Театарска лабораторија и Националната установа „Охридско лето“.

Во описот за претставата се наведува дека оваа инсценација на митот за Електра има цел да создаде универзален сценски јазик чија парадигма се потпира на синтезата меѓу силните аудиовизуелни слики, говорот на телото и минималниот јазичен текст.

Митот за Електра, што во својата основа ја има одмаздата на децата за убиениот татко насочена кон сопствената мајка, одново ќе ги донесе на сцената вечните етички теми кои ги тангираат семејните релации, општествените корозии и потребата од катарза.

Дејан Пројковски и Сашо Димоски ја започнаа својата соработка во 2022 година со претставата „Инферно“, базирана на „Пеколот“ од Данте Алигиери, каде драматургијата е дело на Димоски, а режијата на Пројковски. Оваа мегапродукција на Народниот театар „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ од Велес беше високо оценета од публиката и критиката, истакнувајќи ја уникатната визуелна и аудитивна атмосфера. Од тогаш, нивната креативна алијанса продолжи со значајни проекти кои ја осветлија театарската сцена во Македонија и пошироко.

Во 2024 година, под режисерската палка на Пројковски ја реализираа претставата „Демони“, адаптација на романот на Фјодор Достоевски, која како продукција на Националниот театар во Дебрецин, Унгарија, беше прогласена за најдобра претстава на сезоната во категоријата драма, опера, балет.

Претходеше „Собирачи на пердуви“ во 2023 година, претстава базирана на сценариото на Александар Петровиќ од истоимениот култен филм, со драматургија и адаптација на Сашо Димоски и режија на Дејан Пројковски. Оваа мегапродукција на Српскиот народен театар од Нови Сад ја освои првата награда на фестивалот „Театар во тврдината“ во јуни 2024 година во Смедерево. Истата година ја изведоа и претставата „Рацин“, посветена на животот и делото на Кочо Рацин, со текст на Димоски и режија на Пројковски, која имаше премиера на фестивалот „Охридско лето“ и освои три награди на МТФ „Војдан Чернодрински“.

Овие проекти се дел од плодната соработка која Димоски и Пројковски ја негуваат, создавајќи автентичен театарски ракопис што значително го збогатува и развива театарот во регионот, а нивните индивидуални интернационални кариери се препознатливи и наградени дома и во странство.

Улогите во претставата ги толкуваат Ким Чоин како Електра/Ифигенија, Ким Сеонг-ми како Клитемнестра/Касандра, Чои Минхјук ја носи улогата на Орест, Јанг Мин Ки е Агамемнон, а Ха Џин е Егист.

Претставата ќе се игра на Големата сцена на Центарот за култура „Григор Прличев“ со почеток во стандардниот фестивалски термин од 21 часот.