Европол разби меѓународна албанска мрежа на организиран криминал, уапсени 10 лица

Десет членови на меѓународно активна албанска криминална мрежа вклучена во трговија со кокаин во големи размери и перење пари се уапсени во серија координирани рации во Албанија, објави Европол.

Операцијата, спроведена на 7 и 8 август, беше координирана од страна на албанските сили за спроведување на законот и партнери од Белгија, Франција, Германија, Италија и Холандија, со поддршка на Европол.

Истрагите открија дека мрежата има врски со високоризични криминални групи низ Европската Унија и пошироко.

Претресите доведоа до запленување на хотели, вили, станови, парцели, возила и акции во компании, во вредност од неколку милиони евра.

Запленети се и повеќе од 100.000 евра во готово и друга валута.

Водачот на криминалната група, кој веќе беше баран за повеќе кривични дела, вклучувајќи убиство и перење пари, го координираше транспортот на големи количини кокаин од Латинска Америка до пристаништата во ЕУ, каде што една пратка заработи повеќе од 40 милиони долари.

Европол обезбеди клучна поддршка во анализата на податоци и меѓународната соработка за време на операцијата, распоредувајќи експерти во Тирана и олеснувајќи ја размената на информации меѓу вклучените земји.