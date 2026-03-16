Еве зошто Џорџ и Амал Клуни ги пропуштија Оскарите 2026 

Лос Анџелес – Синоќа, 98. Оскари во театарот „Долби“ го пропуштија еден од најголемите влијателни парови во Холивуд.

Во јануари, Џорџ и Амал Клуни присуствуваа на Златните глобуси во класичен црн смокинг (Џорџ) и впечатлив црвен фустан (Амал). Сепак, од тоа појавување, тие го пропуштија остатокот од сезоната на доделување награди – наместо тоа се упатија кон Милано за Олимписките игри. И Оскарите не беа исклучок.

Има смисла, со оглед на тоа што Џорџ не беше номиниран во ниедна категорија. На Златните глобуси, тој беше номиниран за најдобар глумец во филм, мјузикл или комедија за неговата работа на комедио-драмата од 2025 година „Џеј Кели“. Оскарите, сепак, ги консолидираа сите жанрови во општа листа за глумец во главна улога, а глумецот беше изоставен од листата на номинирани. Наместо тоа, Тимоти Шаламе (Марти Супрем), Леонардо Дикаприо (Една битка по друга), Итан Хок (Сина месечина), Мајкл Б. Џордан (Грешници) и Вагнер Моура (Тајниот агент) добија номинација.

Џорџ последен пат присуствуваше на Оскарите во 2013 година, кога беше номиниран заедно со Бен Афлек за историската политичка драма Арго. Продукцијата ја доби наградата за најдобар филм, победувајќи ги филмовите како „Клетници“ и „Силверни линии“. Тој присуствуваше со неговата тогашна девојка Стејси Киблер, само неколку месеци пред да ја запознае Амал во јули.

Покрај наградата за најдобар филм во 2013 година, актерот беше добитник на наградата за најдобар спореден глумец во 2006 година, признат за неговата работа во „Сиријана“. Тој беше номиниран уште шест пати.