Магичниот Новак по пресврт до јубилејната 100-та титула во кариерата (видео)

Новак Ѓоковиќ стигна до својата прва титула на турнирот во Женева и јубилејна 100-та во кариерата по голема борба и пресврт против шестиот носител, Хуберт Хуркач. Тој славеше со резултат 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) по три часа и пет минути поминати на теренот, по што ја забележа својата осма победа над Полјакот во исто толку дуели.

„Хуби беше поблиску до победата. Имав свои шанси, особено во првиот сет, но направив двојна грешка при сервис на топката за сет. Мечот лесно можеше да тргне во спротивна насока. Дури и не знам како направив брејк во третиот сет. Едноставно се случува на ова ниво – неколку поени го одлучуваат победникот. Неверојатен натпревар, прекрасна атмосфера, полн стадион. Мило ми е што ја освоив мојата стота титула токму тука“, беа првите зборови на Новак по финалето.

Со освојувањето на титулата во Женева, негова прва во 2025 година, Новак стана само третиот тенисер во историјата што освоил 100 или повеќе АТП титули. Пред него се само легендарните Џими Конорс со 109 и Роџер Федерер со 103 трофеи.

Првиот сет беше обележан со рамноправна борба и гем по гем, а Новак пропушти одлична можност во петтиот гем, кога не искористи две брејк топки. Во решавачкиот, дванаесетти гем, тој му додели брејк и сет на својот ривал – двојна грешка на сервисот во најлошиот можен момент му донесе водство на Хуркач. Статистиката од сетот му одеше во прилог на Полјакот: тој сервираше подобро, имаше повеќе победнички топки, помалку грешки и освои вкупно повеќе поени (35-34). Сетот траеше 53 минути.

MILESTONE UNLOCKED 🔓 @DjokerNole joins Roger Federer (103) and Jimmy Connors (109) as the only men to record 100 or more ATP Tour titles across their careers in the Open Era 🤩 #ItAllAddsUp pic.twitter.com/3scGl9ehxo

Во почетниот гем од вториот сет, Новак имаше шанса за брејк, но Хуркач, како што правеше многу пати во текот на сетот, успеа да се извлече од ситуацијата со одлични сервиси. Новак често одеше на мрежата и беше совршен во тој сегмент. Во сетот немаше брејкови, а во тај-брејкот, Новак ја презеде контролата – самоуверен, доминантен и фокусиран, додека раката на Полјакот „не успеа“ во клучните моменти. И двајцата постигнаа по 17 директни поени, но Новак направи две неизнудени грешки помалку. Сетот го доби Новак со резултат 7:6 (7:2), по 69 минути игра.

Почетокот на решавачкиот сет не беше добар за Новак. Веќе во првиот гем, со две двојни сервис грешки, тој му го препушти брејкот на Хуркач, кој водеше со 3:1. Во првите три гема на сервис на Полјакот, Новак не успеа да освои ниту еден поен. Сепак, по два часа и 40 минути игра, дојде пресвртницата – Новак ја виде првата можност за пробив, ја искористи и израмни на 4:4. Сетот повторно отиде во тај-брејк, а во него Новак, како и во вториот, покажа ментална супериорност и смиреност во клучните моменти.

Турнирот во Женева беше последната и идеална подготовка на Новак пред вториот Гренд слем во сезоната, Ролан Гарос, кој започнува утре.

Шестиот светски тенисер, како шести носител, во својот воведен натпревар на Отвореното првенство на Франција ќе игра против Американецот Макензи Мекдоналд, 99-тиот тенисер на АТП листата, со кој претходно не се сретнал. Тој натпревар е закажан за вторник.

TITLE #100

38 year old Novak Djokovic becomes just the 3rd ever player to win 100 Men’s Singles titles after beating Hubi Hurkacz 5-7, 7-6(2), 7-6(2) to win Geneva.

His first title since the Olympic Games.

Arrives #RolandGarros with muchhh more confidence. pic.twitter.com/qp9zzNnZcV

— José Morgado (@josemorgado) May 24, 2025