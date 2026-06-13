Денеска четири натпревари на Светското првенство. Еве кој игра

13/06/2026 08:37

Третиот ден од Светското првенство е првиот во кој ќе се играат четири натпревари. И покрај ова, програмата сепак започнува во 21:00 часот по македонско време, по што следат натпревари во 00:00, 03:00 и 06:00 часот.

Еве кој со кого игра:

Катар и Швајцарија се првите што ќе излезат на теренот во 21:00 часот

Точно на полноќ ќе се игра најатрактивниот натпревар на денот – Бразил против Мароко

Хаити и Шкотска ќе се соочат во 3:00 часот наутро

Раниот утрински термин од 6 часот наутро е резервиран за натпреварот помеѓу Австралија и Турција.

Поврзани содржини

САД го совладаа Парагвај 4:1. Феноменални голови за историјата на американскиот фудбал
Канада – БиХ 1:1. Драма во судиското продолжение за првиот бод на БиХ на СП
Празните места на стадионот во Гвадалахара ги обновија критиките за цените на билетите
Светско првенство: Чесите поведоа, но Јужна Кореја на крајот славеше
Два гола, три црвени картони: Мексико ја совлада Јужна Африка на отворањето на СП 2026
Мексико Сити одбројува до отворањето на СП 2026 на иконскиот стадион Ацтека
Американецот Тар постави светски рекорд во 110 метри со пречки
Два тимски медали за македонските каратисти на Универзијадата во Бразил

Најчитани