Денеска четири натпревари на Светското првенство. Еве кој игра

Третиот ден од Светското првенство е првиот во кој ќе се играат четири натпревари. И покрај ова, програмата сепак започнува во 21:00 часот по македонско време, по што следат натпревари во 00:00, 03:00 и 06:00 часот.

Еве кој со кого игра:

Катар и Швајцарија се првите што ќе излезат на теренот во 21:00 часот

Точно на полноќ ќе се игра најатрактивниот натпревар на денот – Бразил против Мароко

Хаити и Шкотска ќе се соочат во 3:00 часот наутро

Раниот утрински термин од 6 часот наутро е резервиран за натпреварот помеѓу Австралија и Турција.