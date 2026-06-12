Светско првенство: Чесите поведоа, но Јужна Кореја на крајот славеше

Фудбалерите на Јужна Кореја ја победија Чешка со 2-1 во вториот натпревар од Светското првенство што се одржува во САД, Канада и Мексико. Чешка поведе со голот на Ладислав Крејчи во 59-тата минута, но Корејците го свртија резултатот со головите на Хванг Ин-беом во 67-мата минута и Хјеон-гју Ох во 80-тата минута.

Натпреварот го одбележа и чешкиот селектор Мирослав Кубек, кој со 74 години и девет месеци стана најстариот тренер во историјата на Светските првенства. Со тоа, тој го сруши рекордот на Хуго Брос, селекторот на Јужна Африка, кој претходно истиот ден го водеше својот тим со 74 години и два месеци.

Првото полувреме во Гвадалахара понуди малку возбудувања, но Јужна Кореја сепак беше поконкретен противник и ја имаше иницијативата. Во 14-тата минута, ударот на Канг-ин Ли од 25 метри го одбрани голманот Ковар, а Хеунг-мин Сон ја промаши најголемата шанса во судиското продолжение.

По двојно додавање, тој остана сам на седум метри, но лошо ја фати топката. Чесите главно се потпираа на долги топки и центаршутови, но корејската одбрана лесно ги расчисти сите обиди, па полувремето заврши со резултат 0:0.

Јужна Кореја продолжи да притиска во второто полувреме. Веќе во 49-тата минута, чешкиот голман Ковар го спаси својот тим со двојна одбрана, прво спречувајќи го обидот на Хванг Ин-беом, а потоа и ударот на Џе-сунг Ли. Во 56-тата минута, тој повторно беше поуспешен од Сон, кој се ослободи пред него.

Казната за промашувањата стигна три минути подоцна, кога, спротивно на текот на играта, Чешка поведе. Владимир Куфал центрираше, а Ладислав Крејчи со глава ја погоди мрежата од пет метри за резултат од 1-0, првиот гол на Чешка на Светско првенство од 2006 година.

Водството на Чесите не траеше долго, бидејќи Јужна Кореја израмни во 67-та минута. Канг-ин Ли испрати одлична долга топка до Хванг Ин-беом, кој го победи дефанзивецот Робин Хранац, а потоа центрираше за Коварж за резултат од 1-1.

Голот на Чесите од Томаш Соучек беше поништен поради офсајд во 77-та минута, а целосниот пресврт се случи три минути подоцна. Хванг Ин-беом избегна офсајд на десното крило и ја нафрли топката во средината, каде што Хјеон-гју Ох истрча за да постигне гол од блиску за конечни 2-1.

Чесите се обидуваа да израмнат до крајот на натпреварот, но голманот Ким Сеунг-гју направи одлични одбрани по шутевите на Адам Хложек и Михал Садилек за да ја зачува победата за својот тим.