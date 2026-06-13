САД го совладаа Парагвај 4:1. Феноменални голови за историјата на американскиот фудбал

САД го совлада Парагвај со 4-1 во Инглвуд во првото коло од групата на Светското првенство. Стрелци за домаќините беа Дамијан Бобадиља со автогол во 7., Фоларин Балогун во 31. и 45. и Џовани Рејна во осмата минута од судиското надополнување. Стрелец на единствениот гол за Парагвај беше Маурицио во 73. минута.

САД поведоа во седмата минута. Кристијан Пулишиќ направи одлично додавање по левата страна и ја врати топката за Вестон Мекени, чиј обид за додавање до Бобадиљо, за жал, се одврати во неговата мрежа. Балогун го постигна својот прв гол по убав потег. Уште еднаш Пулишиќ беше незапирлив по левото крило и ја врати топката назад, а Балогун од 15 метри погоди за 2:0.

Во петтата минута од судиското надополнување на првиот дел, САД постигнаа трет гол. Тилман испрати долга топка во просторот за Балогун, кој се ослободи од својот голман и мирно го проверува Гил за убедливи 3:0 на полувремето.

Парагвај успеа да ја намали негативата во 73. минута. Енцисо го пронајде Маурици на левата страна, а тој непречено погоди од десетина метри за 3:1. Во осмата минута од судиското надополнување, Американците постигнаа уште еден ефектен гол. Рејна погоди за 4:1 со удар од надворешната страна на копачката од петнаесетина метри.

Ова е историска победа за Америка од неколку причини:

Првпат САД постигнаа четири гола на натпревар на Светското првенство.

Тоа беше прв пат од 1930 година САД да го освои Светското првенство со три гола разлика, победа од 3-0, исто така против Парагвај.

Балогун е првиот Американец кој постигнал повеќе од еден гол на Светското првенство по Берт Патенауд на споменатиот натпревар против Парагвај.

Покетино по убедливата победа: Тоа беше колективен пристап

Селекторот на САД, Маурисио Покетино, изјави дека победата на САД од 4-1 над Парагвај во нивниот прв натпревар на Светското првенство е резултат на тимски пристап кој дојде на прво место, а не на напорите на индивидуалните играчи.

Тоа беше прв пат САД да постигнат четири гола на натпревар од Светското првенство. Фоларин Балогун постигна два гола, што го прави првиот американски играч кој постигна два гола на натпревар од Светското првенство од турнирот во 1930 година. И покрај извонредните индивидуални настапи, Покетино претпочиташе да го пофали колективниот напор на тимот, како и персоналот на тимот.

„Тоа беше колективен пристап“, рече тој, додавајќи дека тимот ја апсорбирал енергијата на навивачите. „Беше неверојатно, тие беа неверојатни. Можеме да направиме неверојатни работи ако навивачите се вакви.“

Убедливата победа ја покажа напаѓачката моќ на американскиот тим, но се појавија загрижености за физичката подготвеност на Пулишиќ откако беше заменет на полувремето поради повреда на листот. Пулишиќ асистираше за вториот гол.

„Не сакавме да ризикуваме“, рече Покетино за замената на Пулишиќ на полувремето.

САД сè уште имаат натпревари од Групата Д против Австралија на 19 јуни и Турција на 26 јуни.

Тренерот на Парагвај по поразот од 1-4: „Многу болна лекција“

Тренерот на Парагвај, Густаво Алфаро, го опиша поразот на неговиот тим од САД со 1-4 како „многу болна лекција“, велејќи дека неговите играчи беа надиграни тактички, технички и физички во нивниот прв натпревар на Светското првенство по 16 години. Враќањето на Парагвај на Светското првенство заврши со сурова проверка на реалноста, бидејќи јужноамериканскиот тим се бореше да се справи со темпото и интензитетот на домаќините, кои ги открија своите слабости низ целиот терен.

„На Светското првенство, мора да ги оставите емоциите настрана. Донесувањето одлуки, концентрацијата и деталите се важни. САД заслужено победија. Нè надиграа тактички, технички и физички“, рече Алфаро.

Парагвај следниот натпревар ќе игра против Турција пред да ја заврши групната фаза против Австралија.