Празните места на стадионот во Гвадалахара ги обнови критиките за цените на билетите

ФИФА објави дека на натпреварот од Светското првенство во четврток помеѓу Јужна Кореја и Чешка во Гвадалахара имало 44.985 гледачи, но големиот број празни седишта околу стадионот ги обнови загриженостите околу цените на билетите и побарувачката за проширениот турнир.

Додека повеќе од 80.000 луѓе се собраа на стадионот „Ацтека“ за да го гледаат отворањето на натпреварот помеѓу ко-домаќинот Мексико и Јужна Африка, глетката на празните редови на стадионот со 46.000 седишта во Гвадалахара, град со длабоко вкоренета фудбалска култура, ги засили критиките кон комерцијалната стратегија на ФИФА за првото Светско првенство со 48 екипи.

Некои навивачи на стадионот ги обвинија високите цени на билетите за редовите празни седишта и ја критикуваа ФИФА за нивниот модел на цени.

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, во средата ја бранеше цената на билетите на ФИФА по критиките од навивачите кои тврдеа дека трошоците за присуство на натпревари станале превисоки.

Тој рече дека цените на билетите се на исто ниво со другите големи спортски настани.

ФИФА продаде повеќе од 6 милиони билети за турнирот и претходно истакна силен интерес од цела Америка, а Инфантино рече дека побарувачката ги надминала очекувањата за „фактор од 10 или повеќе“.

Сепак, групи како што се „Фудбалски поддржувачи на Европа“ (ФСЕ) предупредија дека „изнудувачките“ цени ќе ги исклучат обичните навивачи.

Според ФСЕ, цените на билетите за овој турнир скокнале петкратно во споредба со Светското првенство во Катар во 2022 година.

Јужна Кореја ги победи Чесите со 2-1 во натпреварот од Групата А. (Ројтерс)