Евакуиран Врховниот суд во САД, пријавена бомба

Во полицијата пријавено е дека во Врховниот суд на САД има поставено бомба, поради што зградата е евакуирана, потврди за Си-ен-ен неименуван службеник.

Како што наведува американскиот сервис, во изминатите половина час зголемено е присуството на припадници на Националната гарда. Зградата на Врховниот суд се наоѓа од спроти американскиот Капитол, каде ќе избраниот претседател Џо Бајден ќе положи заклетва во 18 часот по средноевропско време.

Sources say US Supreme Court being evacuated due to possible bomb threat. @nbcwashington

— Mark Segraves (@SegravesNBC4) January 20, 2021