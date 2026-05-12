„Еуроњуз“ се чуди: За Муцунски НАТО бил најсилен сега со Трамп!

„Еуроњуз“ објави интервју со министерот Тимчо Муцунски ставајќи ја во прв план неговата увереност дека алијансата е посилна од кога и да е досега, додека сите надвор од Македонија дури и предвидуваат и распад заради однесувањето на претседателот на САД.

„Иако многумина во Европа ја гледаат политиката на Доналд Трамп како закана за НАТО, министерот за надворешни работи на Северна Македонија изјави дека алијансата никогаш не била посилна отколку под претседателството на претседателот Трамп. Коментарите на американскиот претседател Доналд Трамп за НАТО, а особено неговите критики кон европските сојузници, покренаа прашања во врска со посветеноста на земјата кон алијансата.Сепак, министерот за надворешни работи на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, тврдеше дека неговото претседателствување претставува рекордна вредност за одбранбената коалиција“, пишува во уводот „Еуроњуз“.

„Мојот став е дека, благодарение на претседателот Трамп, Рубио и целиот апарат за надворешна политика на Соединетите Американски Држави, НАТО е посилно отколку што било досега“, го цитираат Муцунски од „Еуроњуз“.

Тој додал дека неговата улога е „неоспорна“ по минатогодишниот самит во Хаг, каде што членовите ветија дека ќе ги зголемат трошоците за одбрана на 5% од БДП до 2035 година.

„Ова е многу амбициозна агенда, но и многу неопходна агенда, имајќи ја предвид не само заканата што ја имаме од руската агресија врз Украина, која сè уште трае, туку и заканите во Индо-Пацификот, заканите на Блискиот Исток“, рекол Муцунски, додавајќи дека претседателот Трамп бил за НАТО „повик за будење“.

„Ќе има несогласувања меѓу земјите-членки, како што имало и во минатото. Но, ако ги погледнете основите, по самитот во Хаг, преку американското водство, ние сме до точка каде што Алијансата е посилна од кога било досега“.

Членовите на НАТО ќе се состанат повторно во јули во Анкара и според Муцунски таму ќе направат преглед на она што е постигнато последната година.

„Еуроњуз“ забележува дека коментарите на министерот за ова прашање се во остра спротивност со расположението во многу европски престолнини. Откако го започна својот втор мандат како претседател на САД, односот на Трамп со сојузниците преку Атлантикот е во најдобар случај нестабилен. Тој ја нарече алијансата „хартиен тигар“, ги исмејуваше своите европски партнери, ги критикуваше нивните трошоци за одбрана – дури рече дека ќе ја „охрабри“ Русија „да прави што сака“ со сојузниците на НАТО кои не трошат доволно – а неодамна се закани дека ќе ја суспендира Шпанија и ќе ги повлече трупите од Германија.

Сепак, за Муцунски, приклучувањето кон алијансата во 2020 година беше позитивно за земјата.

„Тоа ѝ ја даде на Северна Македонија многу потребната стабилност во регион кој е исклучително нестабилен“, рече тој, додавајќи дека НАТО е „без сомнение најсилната колективна безбедносна заедница што цивилизацијата ја познавала и веројатно [некогаш] ќе ја познава“.

Околу членството во ЕУ Муцунски посочил дека најголема пречка е Бугарија.

„Мислам и се надевам дека Бугарија ќе ги препознае можностите што постојат, дека ќе отвори дијалог со нас“, рекол Муцунски во интервјуто.

На прашањето дали одложувањето на членството во ЕУ може да ја одведе Северна Македонија кон земји како Русија или Кина, тој истакна дека „хибридните закани напредуваат таму каде што расте фрустрацијата и каде што довербата еродира“. Шефот за надворешни работи рече дека регионот доживува „сериозно количество злонамерно влијание“ од Русија и Кина. „Ова е реалност со која сите мора да се соочиме и со која сите мора да живееме“.

Сепак, и покрај застојот во процесот, Муцунски нагласи дека земјата останува насочена кон запад.

„Ние сме земја која се гордее со тоа што е проевропска, не само во реториката, туку и во вредностите што ги спроведуваме во нашето општество. Значи, иако заканата постои, докажавме не само дека велиме дека сме отпорни, туку дека всушност сме отпорни и во пракса.“

Анкетата од јануари 2026 година од Институтот за демократија Сосиетас Цивилис покажа дека околу 70% од граѓаните би гласале за членство во ЕУ.

„Но, забелешката е дека многу од овие граѓани кои се про-ЕУ […] не веруваат дека вратата [кон ЕУ] всушност ќе се отвори. И тука треба, заедно со земјите-членки, да докажеме дека тоа не е факт“, порачал Муцунски.