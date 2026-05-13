СДСМ: Скандалозно е Мицкоски пак да му дава задачи на јавниот обвинител

13/05/2026 16:46
Ненад Савески (Фото: Б. Грданоски)

 

Опозициската СДСМ денеска ги осуди директоното мешање на премиерот Христијан Мицкоски во работатата на обвинителството, откако самиот призна дека му се јавил на државниот обвинител по одлуката за откажување на прогонот во случајот со мазутот за ТЕЦ „Неготино“. Претходно, Мицкоски од собраниската говорница му подели задачи на обвинителот Ненад Савески.

„Имаме скандалозно признание на Мицкоски дека разговарал со јавниот обвинител Ненад Савевски, од позиција на премиер и му дал насоки како да постапува Обвинителството.

Мицкоски вели: ‘Ако тоа не се случи, тогаш обвинителството дефинитивно го губи својот кредибилитет’.

Што е ова? Чиста наредба. Како што правеше од собраниска говорница, како што прави од телевизија, сега повторно, нова наредба на Мицкоски за јавниот обвинител кој самиот го избра и го постави“, рече генералниот секретар на партијата Александар Димитриевиќ.

СДСМ бара секој што се огрешил да одговара, но да не наредува премиерот. Оттаму велат новиот јавен обвинител Савески работел по нарачка на Мицкоски и бараат од него да си поднесе оставка.

Мицкоски денеска рече за овој случај разговарал со обвинителот Савески, кој му одговорил дека не бил информиран за одлуката.

Но вчера, во изјава за „Фокус“, обвинителката што го водеше предметот во ОЈО ГОКК, Катерина Коларевиќ, рече дека таа лично му се јавила на државниот обвинител Савески и телефонски го известила за одлуката предметот да биде запрен затоа што нема докази за кривично дело.

Поврзани содржини

Мицкоски му посака брзо оздравување на Лукровски, не бил овластен да каже од што е болен
Мицкоски најавува преразгледување на случајот со мазутот
Љупчо Николовски тврди дека е жртва на монтиран случај
Демарш од МНР за бугарскиот амбасадор
Филипче за ВМРО-ДПМНЕ: Гласаа против НАТО, а сега кажуваат колку е добро членството!
Сега и Абази не чини, ВМРО-ДПМНЕ му бара оставка
СДСМ бара вонредна седница на Советот на општина Карпош заради исчезнувањето на Лукровски
„Еуроњуз“ се чуди: За Муцунски НАТО бил најсилен сега со Трамп!

Најчитани