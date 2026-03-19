ЕУ повикува на воздржаност на Блискиот Исток, откако Трамп се закани со големи напади

Лидерите на Европската унија повикаа на смиреност на Блискиот Исток на самитот во Брисел, по нападите врз енергетските објекти и заканите од американскиот претседател Доналд Трамп за напад врз големо иранско гасно поле.

„Ќе се залагаме за деескалација и враќање на стабилноста на Блискиот Исток“, рече францускиот претседател Емануел Макрон, по пристигнувањето на состанокот денеска.

„Борбите треба да престанат, барем за неколку дена, за да се обидеме да им дадеме шанса на преговорите“, рече Макрон, кој претходно повика на прекин на нападите врз нафтените и гасните објекти на Блискиот Исток.

По израелскиот напад врз иранското гасно поле Јужен Парс, Иран нападна повеќе енергетски објекти во регионот, вклучувајќи ги и клучните гасни објекти на Катар.

Реагирајќи на одмаздничките напади, Трамп се закани дека „масовно ќе го дигне во воздух целиот“ Јужен Парс, најголемото гасно поле во светот, кое Иран го дели со Катар, доколку Техеран повторно го нападне Катар.

„Ни треба излез од оваа војна, а не ескалација“, повика високата дипломатка на ЕУ, Каја Калас.

Земјите од ЕУ се соочуваат со зголемени цени на енергијата

Новите напади врз енергетските објекти ги зголемија цените на горивата, продолжувајќи го порастот предизвикан од воздушните напади на САД и Израел врз Иран пред речиси три недели.

Земјите-членки на ЕУ се во несогласување околу тоа како да го олеснат товарот од зголемените сметки за енергија врз потрошувачите и бизнисите.

Пред самитот, група од пет земји од ЕУ, вклучувајќи ги Шпанија и Шведска, апелираа за удвојување на обновливите извори на енергија како одговор на порастот на цените.

Други, како Италија и Полска, повикаа на реформи на шемата за цени на јаглерод на ЕУ, Системот за трговија со емисии (ЕТС).

Според ЕТС, бизнисите во секторите како што се производство на електрична енергија, индустриско производство и воздухопловство мора да купуваат дозволи за нивните емисии на стакленички гасови. Системот моментално покрива околу 40% од вкупните емисии на ЕУ.

Критичарите велат дека високите цени на енергијата и трошоците за емисии претставуваат голем товар за енергетски интензивните индустрии.

Германија неодамна се залагаше за прилагодувања, вклучително и за ограничувањата за тоа колку стакленички гасови може да испушта една индустриска фабрика за да се квалификува за бесплатни квоти.

Неодамнешното нагло зголемување на цените на нафтата и гасот, исто така, ја разгоре дебатата за можни субвенции или ограничувања на цените.

Високите цени на енергијата и нивното влијание врз конкурентноста на ЕУ беа проблем за блокот долго пред почетокот на војната во Иран, што доведе до повици за намалување на бирократијата и инвестиции од големи размери.