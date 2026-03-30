ЕУ денес ѝ испрати 870 милиони евра на Хрватска

Европската комисија денес ја исплати осмата транша од Механизмот за закрепнување и отпорност на Хрватска, во износ од 869,9 милиони евра во грантови и заеми.

Со оваа исплата, Хрватска досега доби 73 проценти од вкупната алокација од 10 милијарди евра, од кои 5,8 милијарди евра во грантови и 4,2 милијарди евра во заеми. 62 проценти од сите клучни цели и пресвртници во рамките на Националниот план за закрепнување и отпорност се исполнети.

Барањето беше поднесено на 15 декември минатата година

Исплатата следува по одобрувањето од страна на Комисијата на осмото барање за плаќање на Хрватска во рамките на инструментот за следната генерација на ЕУ на почетокот на февруари. Комисијата утврди дека Хрватска задоволително постигнала шест пресвртници и 11 цели утврдени во Националниот план за закрепнување и отпорност.

Хрватска го поднесе своето осмо барање за исплата на 15 декември минатата година, врз основа на исполнување на сите 17 предвидени индикатори за реформи и инвестиции во областите економија, енергетика, управување со водите, транспорт, земјоделство, јавна администрација, правда и дигитализација, пазар на трудот и пензиски систем, наука, здравствена заштита и градежништво.

Мерките поврзани со ова плаќање вклучуваат подобрувања во пристапот до здравствена заштита, одржливо финансирање, иновативна мобилност, управување со водите, одржливо земјоделство и борба против корупцијата и организираниот криминал.