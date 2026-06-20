Ен Хатавеј (43) е бремена со третото дете

Лос Анџелес – Ен Хатавеј објави (43) дека го очекува своето трето дете. Добитничката на Оскар ја сподели среќната вест во видео на Инстаграм, а за таа пригода, го избра совршениот летен фустан. Со едноставниот натпис „Бебе, твоја сум“, Хатавеј позираше пред огледало и го откри стомачето.

Ѕвездата од „Ѓаволот носи Прада“ носеше совршен дводелен фустан за нејзиното објавување на бременоста, кој се состоеше од долга, лелеава бела макси здолниште и скратен топ со долги, широки ракави и врзување напред. Целата комбинација ја заокружи со сандали со потпетици од Cult Gaia Stella, кои чинат 628 долари и се препознатливи по нивниот горен дел со златни украси.

Хатавеј и нејзиниот сопруг Адам Шулман веќе се родители на синовите Џонатан (10) и Џек (6).

Актерката од „Ѓаволот носи Прада 2“ и нејзиниот сопруг Шулман се венчаа во 2012 година и го проширија своето семејство неколку години подоцна. Двојката станаа родители во 2016 година кога го добија синот Џонатан, а подоцна го додадоа и синот Џек во семејството во 2019 година.

Изминатиот мај, Хатавеј беше интервјуирана за летното издание на „Ел“ за 2026 година, „Епското издание“ и даде ретки информации за животот со своите два сина. Мајката на две деца, која ќе ја игра сопругата на Одисеј, Пенелопа, во нејзиниот нов филм „Одисеја“, рече дека нејзините синови се „во оваа навистина забавна зона каде што сите сакаме да се дружиме заедно, што разбирам дека може да се промени“.

„Па, секогаш ќе сакаме да се дружиме со нив, но нивните чувства за нас може да се променат“, рече таа со смеа.