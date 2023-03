Експлозија во работилница за огномет – седум мртви (видео)

Во експлозија во нелегална работилница за огномет во централно Мексико, седум лица загинаа, а 15 се повредени, соопштија денеска локалните власти.

„Експлозијата се случи во куќата каде што се произведуваа и складираа пиротехнички средства за огномет“, се вели во соопштението на мексиканската цивилна заштита.

Според првичните информации, седум лица загинале, а 15 се повредени во несреќата во градот Тотолапан, на околу 80 километри од главниот град.

#Morelos #Mexico🇲🇽- Explosion caused by powder keg causes fire at a fireworks workshop in #SanSebastián barrio of #Totolapan, emergency services responding (📹Amaro Reyes) pic.twitter.com/jf1DaDf1Ia

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) March 21, 2023