Ејдан се враќа во „Сексот и градот“- Keри го прежали Мр. Биг

САД- Обожавателите на Сексот и градот можат да се радуваат – Ејдан Шо на Џон Корбет повторно ќе се соедини со поранешната љубов Кери Бредшо (Сара Џесика Паркер) на HBO Max And Just Like That… Корбет е подготвен за значителен, повеќеепизоден лак во втората сезона на следењето на „Сексот и градот“, повторувајќи ја неговата улога како допадлив производител на мебел. Претставниците на HBO Max и Corbett одбија коментар.

Ејдан на Корбет беше еден од двата значајни омилени ликови на фановите на Сексот и градот што не се појавија во првата сезона на „И само така…“, заедно со Саманта на Ким Катрал. Додека оживувањето на легендарната серија на HBO беше најавено уште од почетокот дека се фокусира на Кери (Паркер), Миранда (Синтија Никсон) и Шарлот (Кристин Дејвис) без планови за учество на Катрал, фановите чекаа до последните секунди од сезоната. Финалето за Ејдан да се појави откако Корбет беше неизвесно, велејќи му на Page Six во април 2021 година: „Мислам дека можеби ќе бидам во неколку [епизоди]“.

Паркер, кој исто така служи како извршен продуцент на „И само како тоа…“, го сметаше овој трик забавен.

“Беше забавно. За него беше забавно да го каже тоа“, рече таа на Гледајте што се случува во живо минатиот февруари. „Кога тој навистина подаде рака, многу љубезно, бидејќи тој не е ништо, ако не и господин, и се извини што го направи тоа на шега, а тогаш јас реков: „Не, не, не, тоа е пред се слободна земја“. Мислев дека е некако прекрасно и забавно“.

По финалето во февруари, извршниот продуцент Мајкл Патрик Кинг објасни за Deadline зошто Ејдан не се појави во сезоната, која се занимаваше со последиците од смртта на сопругот на Кери, г-дин Биг (Крис Нот) на крајот од првата епизода.

„Навистина се чинеше дека ова беше многу за Кери“, рече тој. „Оваа сезона беше многу. Сакавме да ја пребродиме [смртта на Биг] и да излезе на светлината – последната епизода се вика „Гледање на светлината“. Сакавме да ја извадиме. [Враќањето на Ејдан] е голема приказна за која сите дома напишаа дека никогаш не сме имале намера“.

Во истото интервју во февруари, Паркер не го отфрли потенцијалниот настап на Корбет за 2-та сезона.

„Мислам, се е можно“, рече таа.

Во последните моменти од финалето на 1-та сезона, Кери се гледа како се бакнува со продуцентот на подкаст Френклин (Иван Хернандез), што е знак дека е подготвена повторно да започне врска по период на жалост.

Корбет го толкуваше дечкото на Кери Бредшо (Паркер), а подоцна и вереникот Ејдан Шо во сезоните 3 и 4 од Сексот и градот. Тие раскинаа двапати, првиот пат откако таа призна дека спие со нејзиниот иден сопруг Мистер Биг, а вториот пат кога не можеше да се обврзе откако Ејдан ја запроси и двајцата се свршија.

Кери и Ејдан се сретнаа во 6-та сезона кога се судрија еден со друг на улица, при што Ејдан откри дека е оженет со мал син. Судбината повторно ги спои во филмот Сексот и градот 2 на пазар во Абу Даби. Двојката сподели страстен бакнеж за време на подоцнежната вечера, но со тоа што и двајцата во тоа време беа во брак (и Ејдан исто така татко на три деца), Кери побегна. Повторното обединување на Кери и Ејдан години подоцна, најверојатно, ќе треба да се осврне на она што се случи со сопругата на Ејдан, Кети.

Корбет ќе репризира со уште еден сакан лик во франшизата за романтична комедија, Иан во третиот филм „Мојата голема дебела грчка свадба“, кој штотуку заврши со продукцијата во Грција.