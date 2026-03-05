Египетскиот милијардер Насеф Савирис номиниран за нов претседател на „Адидас“

Компанијата „Адидас“ го предложи членот на одборот на директори, Насеф Савирис, за нов претседател на компанијата, кој би го наследил Томас Рабе на таа позиција, објави оваа спортска компанија во среда.

„Адидас“, исто така, го продолжи договорот со извршниот директор Бјорн Гулден до крајот на 2030 година. Гулден го предводи закрепнувањето на брендот од почетокот на 2023 година.

Египетскиот милијардер Савирис е член на одборот на директори од 2016 година. Неговото назначување за претседател ќе биде предмет на гласање на годишниот состанок на акционерите на „Адидас“ закажан за 7 мај.

Според проценките на списанието Форбс, богатството на Савирис е околу 9,2 милијарди долари. Тој ја предводи компанијата OCI, еден од најголемите светски производители на азотни ѓубрива, и е син на починатиот египетски бизнисмен Онси Савирис, основач на конгломератот Ораском Груп.

Насеф Савирис е инвеститор со речиси 6 проценти од акциите во „Адидас“ и околу 5 проценти од акциите во компанијата „Медисон Сквер Гарден Спортс“, сопственик на НБА тимот Њујорк Никс и НХЛ тимот Њујорк Ренџерс. Тој е исто така ко-сопственик и претседател на фудбалскиот клуб Астон Вила од англиската Премиер лига и е член на одборот на директори на XRG, инвестициската гранка на државната енергетска компанија од Абу Даби.

Неодамна се пресели од Велика Британија во Абу Даби и Италија, откако Велика Британија го укина статусот на данок без домицил, кој претходно им дозволуваше на странските жители да плаќаат данок во Велика Британија само за приход остварен во таа земја.

„Адидас“, како и многу други малопродажни синџири, забележа голем пад на продажбата за време на пандемијата, кога затворањето на продавниците и мерките за заклучување го погодија пазарот. Компанијата накратко се опорави во 2021 година, но повторно беше погодена во 2022 година, кога ја прекина соработката со брендот Yeezy, по антисемитските изјави и контроверзното однесување на раперот Канје Вест.

Во текот на 2023 година, „Адидас“ го прекина и своето партнерство со брендот Ivy Park, кој беше развиен во соработка со Бијонсе.

Компанијата оттогаш се опорави, а во текот на 2024 и 2025 година, продажбата беше зголемена од популарните модели на патики како Samba и Gazelle, како и напорите за продажба на преостанатиот инвентар од колекцијата Yeezy.

Египетскиот милијардер Насеф Савирис, исто така, има значајни деловни врски со Црна Гора. Неговата компанија Orascom Development, дел од пошироката бизнис група на семејството Савирис, е еден од инвеститорите во туристичко-станбениот комплекс Луштица Беј во близина на Тиват. Тоа е еден од најголемите туристички проекти на црногорскиот брег, кој вклучува марина, хотели, терени за голф и луксузни станбени области. Проектот се развива преку долгорочна фазна изградба и претставува една од најголемите странски инвестиции во црногорскиот туризам и недвижности.