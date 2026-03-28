Египет штеди струја – правилата ги погодуваат и туристите

Ќе им биде дозволено да останат отворени само до 22 часот во четврток и петок. Регулативата важи низ целата земја, вклучувајќи ги и популарните туристички дестинации како што

се Хургада и Шарм ел Шеик.

Според „Дејли меил“, мерките првично биле планирани да траат еден месец.

Зад овие строги правила лежи огромен економски товар: растечките цени на енергијата и последиците од војната на Блискиот Исток ја ставаат земјата под притисок. За да се заштеди

електрична енергија, јавното осветлување се намалува, некои луѓе преминуваат на работа од дома, а може да има и прекини на електричната енергија навечер.

За ова значи: одморите се можни, но со одредени ограничувања. Спонтаните вечери, шопингот или екскурзиите ќе бидат потешки бидејќи вообичаено живиот ноќен живот е значително намален. Во исто време, постои одредена утеха: многу хотели и одморалишта се добро подготвени и имаат генератори за итни случаи, па основните услуги како климатизација и вода ќе продолжат да функционираат.

Останува нејасно колку всушност ќе бидат погодени одредени туристички региони. Се очекува некои туристички објекти да имаат помалку ограничувања. Едно е сигурно: останува популарна туристичка дестинација, но одморот од соништата одеднаш заврши.