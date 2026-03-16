Џими Кимел на Оскарите се потсмеваше на документарецот за Меланија

Лос Анџелес – Водителот Џими Кимел ја искористи можноста да се пошегува за Меланија Трамп и нејзиниот документарец „Меланија“, објавен во јануари оваа година на синоќешното доделување на Оскарите. Додека ја најавуваше наградата за најдобар документарен филм, Кимел алудираше на работата на првата дама, пишува „Унилад“.

„Постојат документарци каде што само шетате низ Белата куќа и пробувате чевли“, рече Кимел, по што додаде: „Уф, ќе се налути што неговата сопруга не беше номинирана за ова“.

Меланија е горда на филмот

Шегите на Кимел беа за документарецот на „Амазон“ што ја следи првата дама во 2025 година и нејзините подготовки за враќање во Белата куќа по победата на нејзиниот сопруг Доналд на претседателските избори во 2024 година. „„Меланија“ го следи враќањето на г-ѓа Трамп на една од најмоќните позиции во светот, со ексклузивни снимки од клучни состаноци, приватни разговори и никогаш порано видени снимки“, се вели во описот на филмот.

Според извештаите, Амазон платил 40 милиони долари за ексклузивен пристап, но Меланија Трамп претходно изјави дека проектот не е направен само за парите. „Многу сум горда на филмот. На луѓето можеби ќе им се допадне, а можеби и не, тоа е нивен избор“, изјави таа за Си-Ен-Ен. „Го постигнавме она што си го зацртавме. За мене, тоа е веќе успех. Многу сум горда на она што го направивме.“

За време на церемонијата, Кимел се осврна и на претседателот Трамп и Си-Би-Ес во шега за слободата на говорот. „Потребна е вистинска храброст да се раскаже приказна што може да ве убие. Како што знаете, постојат земји чии лидери не ја поддржуваат слободата на говорот. Не сум во позиција да кажам кои. Да речеме само Северна Кореја и Си-Би-Ес“, рече водителот.

Да се ​​потсетиме дека Кимел беше привремено отстранет од програмата на АБЦ минатата година по коментарите за атентатот врз Чарли Кирк.