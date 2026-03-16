Џенифер Лопез пак ги пропушти Оскарите – шест години откако не беше номинирана со „Hustlers“

Лос Анџелес – Без разлика на кој црвен тепих ќе прошета, Џенифер Лопез сигурно ќе направи сензација. Но, за жал, го пропуштивме нејзиното привлечно присуство синоќа на 98. Оскари во театарот „Долби“ – седма година по ред.

По нејзиното деби појавување на годишната церемонија на Академијата во 1997 година, суперѕвездата и актерка стана базична ѕвезда на Оскарите. Од крајот на 90-тите до крајот на 2010-тите, таа го краси црвениот тепих десетина пати, во Badgley Mischka, Versace, Valentino, Zuhair Murad, Elie Saab и други. Неодамна, таа носеше фустан од Том Форд со висок врат за да ја додели наградата за најдобар продукциски дизајн во 2019 година со Крис Еванс.

Сепак, блескавиот сребрен изглед беше последниот потег на Џеј Ло за наградите, бидејќи оттогаш е забележително отсутна – веројатно поради отфрлањето на нејзиниот филм „Измамници“ во 2020 година, за кој отворено зборуваше во интервју со Опра Винфри.

„Бев малку тажна затоа што имаше многу натрупувања околу тоа“, призна Лопез на турнејата на Винфри „Визија: Твојот живот во фокус“ ​​во 2020 година. „Имаше толку многу статии. Добив толку многу добри известувања – повеќе од кога било во мојата кариера – и имаше многу од типот: „Таа ќе биде номинирана за Оскар. Ќе се случи; ако не се случи, луда си“. Ги читам сите статии што велат: „О, боже, дали ова може да се случи?“, А потоа не се случи и си реков: „Ау“. Беше малку разочарување.“

Загубата се покажа како лекција за ѕвездата, која сфати дека не ѝ треба надворешна потврда. „Сфаќаш дека сакаш потврда од луѓето“, продолжи таа. „Сакаш луѓето да ти кажат дека си направила добра работа, а јас сфатив: „Не, не ти треба тоа. Го правиш ова затоа што го сакаш. Не ми треба оваа награда за да ми каже дека сум доволна.“