Џејн Фонда со забелешка за Оскарите: „Снимив четири филмови со Редфорд, Барбра еден“

Лос Анџелес – Џејн Фонда на шега коментираше за изборот на Барбра Стрејсенд да му оддаде почит на Роберт Редфорд на Оскарите. Стрејсенд (83) зборуваше за својата колешка на сцената како дел од сегментот „Во спомен“, но Фонда (88), која сними четири филмови со Редфорд, верува дека имала повеќе да каже.

Шега-забелешка на забавата по настанот

Барбра Стрејсенд му оддаде почит на Роберт Редфорд, кој почина на 16 септември 2025 година, на 89-годишна возраст. Двојката работеа заедно во 1973 година на филмот „The Way We Were“, кој ѝ донесе номинација за Оскар за најдобра актерка.

Сепак, Џејн Фонда работеше со Редфорд на четири филма, вклучувајќи ја драмата од 1966 година „The Chase“ и „The Electric Horseman“ од 1979 година. На забавата по доделувањето на Оскарите во неделата вечерта, таа на шега праша еден новинар: „Се прашувам како Стрејсенд зборуваше за Редфорд?“ Таа разиграно додаде дека Стрејсенд „снимила само еден филм со него, а јас направив четири… Имам повеќе да кажам“.

Стрејсенд се сеќава на „интелектуалниот каубој“

Обраќајќи се пред публиката во театарот Долби во Лос Анџелес, Стрејсенд рече дека Редфорд „го создал својот пат“. Двократниот добитник на Оскар додаде: „Го нареков интелектуален каубој… Боб имаше силен ‘рбет, и на и надвор од екранот. Тој се залагаше за слободата на печатот, екологијата и охрабрувањето на нови гласови во неговиот институт Санденс, од кои некои се номинирани за Оскари вечерва, што е одлично. Тој беше внимателен и храбар“.

Стрејсенд, исто така, го пофали неговиот актерски талент. „Тој беше брилијантен, суптилен актер. Многу ни беше забавно глумејќи заедно затоа што никогаш не знаевме што ќе направи другата личност во една сцена“, рече таа.

Фонда: Отсекогаш сум била вљубена во него

И покрај саркастичната забелешка, Фонда со насмевка по церемонијата рече дека „отсекогаш била заљубена во него“. Го опиша како „најубавото човечко суштество со прекрасни вредности“. „Тој направи толку многу за филмот, навистина го промени, го воздигна независниот филм“, додаде таа.

Фонда сподели емотивна изјава на денот на неговата смрт: „Утрово бев скршена од веста дека Боб повеќе не е таму. Не можам да престанам да плачам. Тој ми значеше толку многу и беше прекрасна личност во секој поглед. Тој ја претставуваше Америка за која мора да продолжиме да се бориме“.

Публиката аплаудираше на почестите оддадени на други великани, вклучувајќи ги Роберт Рајнер, Кетрин О’Хара и Дајан Китон. Многу гледачи забележаа дека сегментот „Во спомен“ беше подолг и поемотивен од вообичаеното, потпомогнат од трогателната почест на Барбара Стрејсенд за Редфорд, чија кариера траеше повеќе од шест децении.