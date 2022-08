Џеј Ло како диско кралица на гала на УНИЦЕФ – сакам да живеам во свет на сјај

Италија– Џенифер Лопез ја оживеа својата „диско-дива фантазија“!

Поп-ѕвездата и актерка ја потресе сцената во Италија на хуманитарниот настан LuisaViaRoma за УНИЦЕФ во саботата навечер, каде што го отвори својот настап со два нејзини хитови, „If You Had My Love“ и „Waiting for Tonight“.

Облечена во боди со принт на зебра со соодветна лелеава наметка, Лопез, откако им се заблагодари на обожавателите што дојдоа да ја видат, рече: „Вечерва славиме диско. Знаете на што ме потсетува ова? Ова ме потсетува на времето кога бев мало девојче во Бронкс“.

„Мајка ми ги гледаше тие награди, оние големи гала – ова е како голема гала вечерва“, продолжи таа. „Се сеќавате кога ги покажуваа тие на телевизија? И секогаш имаа неверојатна пејачка, како на пример, се сеќавате на Дона Самер? Да? Чака Кан? И неверојатната г-ѓа Дајана Рос. Тие порано излегуваа со своите големи фризури и нивните прекрасни тоалети“.

Лопез додаде: „Би сакала да шетам низ мојата куќа во светкава гардероба. Така е, тоа е она што сакам да го правам. Само сакав да живеам во свет на сјај. Знам, јас всушност морав да живеам малку од тоа кога го снимав филмот Селена пред неколку години“.

Лопез, која неодамна се венча со Бен Афлек, го продолжи својот настап за специјалната вечер со хитовите на Кан „I’m Every Woman“, како и „I Will Survive“ на Глорија Гејнор и „Turn the Beat Around“ на Глорија Естефан.

Пред да го заврши својот сет со повеќе нејзини песни на врвот на топ листите, како што се „On the Floor“ и „Dance Again“, Лопез изрази благодарност за поддршката што ја доби од публиката, велејќи: „Ви го давам моето срце. тоа е се што имам. Ве сакам. Ви благодарам“.

Ѕвездата, исто така, направи магија во гардеробата кога нејзиниот ансамбл со животински принт исчезна за време на настапот, оставајќи ја во светкаво голо боди.

Домаќин на настанот беше Џејми Фокс, кој помогна на аукција на 22 предмети, вклучително и пар билети за премиера за последниот филм на Леонардо ди Каприо.

Други значајни имиња кои присуствуваа заедно со Лопез и Ди Каприо (47), беа Кејси Афлек, Ванеса Хаџенс, Џаред Лето и Ансел Елгорт.

Настанот исполнет со ѕвезди се случи откако Лопез и Афлек (49) беа забележани како уживаат во своето време заедно во Париз, откако се венчаа во Лас Вегас претходно овој месец.

Младенците редовно биле фотографирани додека ги разгледувале знаменитостите и се бакнуваат на излетите меѓу себе низ француската престолнина .

Лопез и Афлек, исто така, поминаа време низ градот со своите деца, посетувајќи ги знаменитостите како Лувр и Музејот Орсеј.

„Тоа беше виорна недела за нив откако се венчаа“, изјави извор претходно за PEOPLE. “Тие имаа одлично семејно патување во Париз. Тоа е нивно прво семејно патување во Европа. Џенифер е најсреќна. Таа сака да биде госпоѓа Афлек“.