Режисерот на „Мајкл“, Антоан Фуква, за разговорот со Мајкл Џексон, и зошто внук му е вистински избор за улогата

Антоан Фуква го забележа најдобриот почеток во својата кариера на бокс офисот овој викенд, бидејќи неговиот биографски филм за Мајкл Џексон, „Мајкл“, од „Лајонсгејт“ и „Универзал“, дебитираше со 97 милиони долари во САД и 217,4 милиони долари низ целиот свет. Потта навистина се исплати за режисерот, кој се истроши снимајќи музички видеа за Тони Брекстон, Стиви Вондер, Принс, како и за „Gangsta’s Paradise“ на Кулио.

Доста често, филмовите што траат долго време – т.е. „Кум“, „Кинеска четврт“, „Титаник“ – се оние што имаат најстрашни моменти зад сцената. Фуква беше фрлен во кривина откако ја заврши продукцијата на Мајкл: во финалето на филмот првично се појави обвинителот на Џексон, Џордан Чендлер, чија спогодба со имотот на пејачот гарантираше дека никогаш нема да бидат драматизирани. Имотот рече дека „mea culpa“ и ги презеде дополнителните трошоци од 50 милиони долари за повторно снимање, со што нето трошоците за продукција на филмот се зголемија на 200 милиони долари. Фуква мораше да ги отфрли другите работи бидејќи дополнителното снимање на Мајкл траеше 20 дена.

Се сретнавме со режисерот во недела наутро на пат кон Италија, каде што го снима филмот „Ханибал“ со Дензел Вашингтон на Нетфликс, за да разговараме за тоа како Мајкл да стане реалност.

Дали некогаш сте се сретнале со Мајкл Џексон?

Не, само телефонски повик кога ме разгледуваа за режисер на „Remember the Time“. Бев во Италија, па не можев да бидам дел од аудицијата за тоа. Тој беше тивок, мил човек. Не беше толку аудиција или нешто слично, туку повеќе беше како да ме поздрави и колку му се допаѓа мојата работа. Не беше долг телефонски повик.

Кога се појави можноста да го режирате Мајкл, дали мораше да се претставите себеси или беше едноставно како Греам Кинг да каже: „Ти си вистинскиот човек“?

Боб Ричардсон, директорот на филмот, работевме заедно на „Еквилајзер 3“ и ми покажа фотографија од него и Мајкл Џексон на снимањето. И реков „Боб, како изгледаш потполно исто со долга седа коса со Мајкл?“ Тој рече: „Тоа не е Мајкл, туку Џафар, неговиот внук, направија тест.“ И ме воодушеви. Ми рече дека Греам Кинг навистина сакал да го снимам овој филм за Мајкл и дека сè уште не го прочитав сценариото. После тоа, Греам отпатува на брегот Амалфи и седнавме, разговаравме за Мајкл, и тогаш сè започна. Разговараше со мене за сите мои загрижености, го прочитав сценариото и бев во можност.

Lionsgate ми кажува дека сте имале многу силен став за тоа каков треба да биде Мајкл. Можете ли да го споделите тоа со нас?

Сакав да го хуманизирам Мајкл. Сакав луѓето да го запознаат: Колку беше ексцентричен, каков беше како млад човек. Секогаш чувствував дека помладите генерации не го познаваат Мајкл ниту неговата приказна. За да се раскаже нешто за Мајкл, мораше да се потсетат луѓето за неговата магија, моќта на музиката и забавата што ја донесе во светот и за сопствените несигурности. Тој е еден од најсложените ликови за кои може да се раскаже приказна. Мојот пристап беше да го приземјам колку што е можно повеќе, за да може да се поврзе со секого надвор од сцената.

Начинот на кој се одвива филмот е нијансиран, а сепак напнат со оглед на динамиката помеѓу неговиот татко Џо Џексон и него самиот. Никогаш не знаете кога Џо ќе се расплаче.

Деликатно е. Не можете да избегате од таа ситуација кога живеете со вашиот родител. Значи, тој е секогаш во таа заробена позиција. Има врска со тоа како Мајкл реагираше на животните, како Баблс [шимпанзото]. Тоа многу кажува за тоа како Мајкл ги спасуваше другите луѓе кои чувствуваа дека се злоупотребени, малтретирани. Тој правеше сè што можеше за да им помогне на другите. Значи, животните му беа лесни бидејќи отсекогаш бил таков уште од дете. Тој ги спаси [ги], и тоа беше дел од неговата природа.

Во однос на сè што се случи таму каде што првично го снимавте филмот, а потоа и целиот пресврт помеѓу драматизираниот обвинител и имотот… Дали некогаш имало ваков предизвикувачки филм во вашата кариера?

Сите филмови имаат различни предизвици, но овој беше навистина уникатен. Тоа беше дополнителен удар во стомакот за мене во тој момент, бидејќи бев во иста ситуација со „Еманципација“. Буквално ја предавав режисерската верзија кога Вил [Смит] го удираше Крис [Рок]. Бев шокиран и скршен и знаев што тоа значи во целина и дека филмот ќе биде отпишан. Ова беше слична ситуација, бидејќи ја предавав режисерската верзија и добив повик. Тоа беше тежок ден.

Јасна е основата што ја поставивте во „Мајкл“ во однос на раскажувањето на приказната во продолжение за обвинувањата покренати против него. Фактот дека тоа не беше разгледано во првиот дел, дали тоа ви тежеше тешко на ум и на студиото?

Дефинитивно тежеше некое време, бидејќи моравме повторно да размислиме за сè. Тоа беше тежок период. Греам, [сценаристот] Џон Логан и јас се преиспитувавме. Имавме многу состаноци. Филмот се вика Мајкл, па мора да се фокусирате на Мајкл. Освен ако навистина не можете да одвоите време, да се вратиме на почетокот и навистина да им покажеме на луѓето кој бил тој на сцената. Тој е суперхерој на сцената. Исто како и човечкото суштество, филмовите имаат моќ на емпатија само да кажат дека ова е човечко суштество. Никој не е совршен. Беше важно да се води публиката низ процес за тоа како да се стигне до каде ќе оди во вториот филм; за луѓето да добијат поголема претстава за неговата личност и што го обликувало.

Она што го сфативме, ако почнете оттаму, некои луѓе кои не го познаваат Мајкл, е надвор од контекст. Неговиот лик беше толку екстремен. Беше важно да се вратиме назад и да им дадеме патување да продолжат со Мајкл. Исто така, имаше одредена количина на злоупотреба со која тој секогаш се справуваше емоционално и физички во тоа домаќинство со својот татко. Ако не го направите тоа, нема да го разберете и каде води приказната. Ги посеавме семето: Тој почнува да му зборува на Џон Бранка за апчињата: „Овие апчиња ме прават поспан, а докторот вели дека мора да ги земеш овие апчиња“; тоа е она што го уби. Значи, по пат беше поставено дека ова се работите што водат до каде и да оди, што сите го знаеме. Тоа е дел од тензијата што ја чувствуваш, бидејќи знаеш дека не заврши добро, за жал.

Колку време му требаше на Џон Логан да ги напише дополнителните сцени?

Не можам да се сетам точно. Пишувавме додека снимавме. Додека снимавме, откривавме работи. Ја имавме структурата. Откако ќе го добиевме тоа, Греам и јас ќе го разгледаме тоа, а потоа ќе седнеме со Џон. Беше многу копање и враќање на сцените што ги имавме претходно.

Имате една третина од снимката што може да влезе во потенцијалното продолжение?

Апсолутно.

Дали снимавте до крајот на неговиот живот? Или снимавте до „Се сеќаваш на времето“?

ФУКУА: Отидовме доста далеку. Ги разгледавме обвинувањата за Џордан што не можевме да ги искористиме. Отидовме подалеку од тоа. Можеби една или две години потоа (1995 година) кога работите се свртеа против Мајкл.

Како Џафар Џексон ја доби улогата? Дали имаше други кандидати за неа?

Кога ја видов фотографијата бев воодушевен, но тоа е фотографија. Кога се вратив од Италија, закажавме целосен тест за шминка и камера. Имаше и други во игра. Но, кога се вратив, Греам го запозна Џафар пред мене. Кога се вратив, појадував со Џафар и можев да видам колку е нежен и елегантен, едноставно еден вид личност, можеше да се види ДНК-та на Мајкл. Не бев сигурен дали оди на аудиција. Потоа поминав време со него, а тој не беше сигурен дека сака да биде актер. Но, знам дека ова беше нешто, ако ќе го направи, ќе се потруди целосно. Греам го натера да земе неколку часови по глума. Кога се вклучив на снимањето, а тој танцуваше, му поставив прашање на Џафар за кое не знаеше дека доаѓа. Се движев и му поставив прашање како да е Мајкл. Собата застана, беше речиси духовно: Тој ми одговори на прашањето како да е Мајкл. [Директор на фотографија] Дион Бебе, кој помагаше со тестот, имаше солзи во очите, а половина од екипата го направија тоа. Беше толку моќно. Мислев дека може да го направи тоа. Бидејќи не знаеше дека ќе му го поставам тоа прашање и не знаеше дека се движам. Сакав да видам дали може да остане во моментот и да биде Мајкл.

Потоа е целата идеја дали може да го направи тоа пред цела екипа и глумци. Отидов во Хевенхерст каде што живееше, вежбаше и вежбаше. Ѕидовите беа покриени со Мајкл, но со детални графикони, беше како „Прекрасен ум“. Почнавме со Bad со голема претстава на Sony со 1.000 статисти и светла, голема претстава. Еве, дете, те фрливме во оган. И ме збуни. Го гледав како го прави тоа одново и одново со танцовите движења, сè додека нозете не му крвареа, но и со глумечката рутина.

Ако има продолжение, дали е сигурно дека ќе режираш?

Би сакал, само е прашање на термин. Би ме убило ако некој друг го направи тоа.

Што се однесува до филмот на Џенет Џексон… Знам дека таа одлучи да не биде вклучена во Мајкл и се шпекулира дека сака да направи свој филм. Дали сте разговарале со неа за тоа?

Не сум. Јас сум обожавател на Џенет, сигурно. (Дедлајн)