Најнеобичната двојка, Хари Стајлс и Зои Кравиц се сврши по осум месеци врска

Извор потврдува за PEOPLE дека 32-годишниот Стајлс и 37-годишната Кравиц ја споделиле веста за свршувачката со „тесен круг“ и дека актерката го покажува својот прстен на пријателите.

Двојката предизвика шпекулации за свршувачката откако Кравиц беше забележана како носи огромен прстен на тој прст додека ја бакнува поп-ѕвездата на „Watermelon Sugar“ во Лондон на фотографии објавени од The ​​Sun на 21 април.

Двојката првпат се поврза во август 2025 година, кога беа видени како шетаат рака под рака во Рим. Еден ден подоцна, Deuxmoi објави дека двојката била видена како се бакнува кај Рита во Лондон претходната недела.

Во тоа време, извор му кажал на PEOPLE дека поранешниот пејач на One Direction „поминувал време со Кравиц додека таа била на неговата прес-конференција [Caught Stealing]“.

Оттогаш, двојката е видена заедно неколку пати во Лондон и Њујорк.

Во декември 2025 година, извор за PEOPLE изјави дека двојката е во одлична врска.

„Хари оваа година поминува долги периоди во Рим. Зои му се придружи неколку пати од крајот на летото“, рече изворот.

Кога се во Рим, рече изворот, тие се „скоро оставени сами“ и уживаат во едноставни задоволства.

„Тие само шетаат наоколу, се среќаваат со пријатели и живеат многу опуштен живот“, рече изворот. „Тие имаат одлична хемија.“

Во февруари, извор за PEOPLE изјави дека Кравиц планира да му се придружи на Стајлс на неговата претстојна глобална турнеја „Заедно, Заедно“, која треба да започне во мај и да трае до крајот на годината, „кога ќе има смисла“. Патувањето во стил на резиденција, кое ќе го однесе во повеќе градови за подолги престои, е во поддршка на неговиот четврти студиски албум, „Kiss All the Time. Disco, Occupationally“.

„И двајцата имаат зафатени распореди кои не секогаш се совпаѓаат“, изјавил извор за PEOPLE за двојката.

Втор извор додал: „Тие изгледаат многу сериозни и фокусирани на давање приоритет на времето поминато заедно. Исто така, се чини дека создале заеднички живот во кој двајцата навистина уживаат.“

Еден извор претходно изјавил за PEOPLE дека таткото на Кравиц, Лени Кравиц, „навистина уживал“ во средбата со Стајлс.

Пејачот на „Fly Away“, 61, им се придружил на својата ќерка и Стајлс на ручек во Њујорк во септември 2025 година, каде што новата двојка била забележана рака под рака.

„Пријателите на Лени велат дека тој е многу заштитнички настроен кон Зои, но навистина изгледало дека уживал во средбата со Хари“, рекол извор во тоа време. „Од она што луѓето можеле да го забележат, тој мислел дека Хари бил учтив, приземен и искрено заинтересиран да го запознае семејството.“

Според изворот, блиските до ѕвездата од „Игрите на гладните“ знаат дека „Лени отсекогаш сакал Зои да биде со некој што ја почитува, а изгледаше дека и тој чувствувал дека Хари го прави тоа. Се смееја многу на ручек, и се покажа дека Лени го цени чувството за хумор на Хари. Тој сака кога некој може да ги одржува работите лесни“.

Зои беше претходно во врска со Остин Батлер, беше свршена со Чејнинг Тејтум, и две години во брак со Карл Глусман. Хари Стајлс зад себе ги има врските со Тејлор Свифт., Кендал Ценер и Оливија Вајлд.