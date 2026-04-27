Грејс Кели, Одри Хепберн или Лиз Тејлор: Која имаше најскап свршенички прстен? 

Принцезата Грејс, Одри Хепберн и Елизабет Тејлор добија некои од најпознатите свршенички прстени во историјата.

Сите три актерки се венчаа приближно во исто време: Хепберн се омажи за својот прв сопруг, Мел Ферер, на интимна церемонија во Биргеншток, Швајцарија, во септември 1954 година, а две години подоцна, Грејс, која беше позната како Грејс Кели пред нејзината венчавка, беше невеста на раскошна дводневна свадба за нејзината венчавка со принцот Рение од Монако во април 1956 година. Во март 1964 година, Тејлор се омажи за својот петти сопруг, Ричард Бартон, во Монтреал.

Нивните свршенички прстени беа уникатни по дизајн и станаа иконски парчиња во нивните лични колекции на накит. Сепак, за Грејс и Тејлор, овие прстени по кои се познати не се оние со кои нивните сопрузи првично предложија брак. Централните камења на нивните втори свршенички прстени тежеа над 10 карати и го привлекоа вниманието на јавноста.

Па, чиј свршенички прстен беше најскап?

Колку вредеше свршеничкиот прстен на Грејс Кели?

Принцот Рение и Грејс се свршија за време на божиќните празници во 1955 година во нејзиниот семеен дом во Ист Фолс, Пенсилванија.

Тој ја запросил со прстен на вечноста, кој содржел црвени рубини и дијаманти од колекцијата на неговото семејство. Камењата што се менувале требало да ги претставуваат боите на знамето на Монако, според Вог.

Сепак, Рение ѝ дал на Грејс втор прстен додека таа го снимала филмот „Високо општество“, кој е попознат од двата. Според „Брајдс“, тој наводно ѝ понудил да купи нов прстен откако дознал дека ќе носи голем лажен свршенички прстен во филмот.

Подарениот сврпенички прстен со дијамант од Картие содржел централен камен од 10,48 карати со смарагдно сечење и два странични камења со багет поставени на платински прстен.

Прстенот на Грејс во тоа време се проценуваше дека чини 4 милиони долари, што денес би било околу 38,8 милиони долари.

Колку вредел свршеничкиот прстен на Одри Хепберн?

Хепберн се свршила со својот прв сопруг, Ферер, во август 1954 година во градина со поглед на швајцарското езеро Луцерн, според „Гламур“. Актерот предложил брак со три прстени наместо дијамантски свршенички прстен.

Сетот вклучувал прстен од жолто злато, прстен од розово злато и прстен од багет со дијаманти од 1,5 карати. Прстените можеле да се редат еден врз друг, но Хепберн ги носела и наизменично.

Не е познато колку би чинел комплетот прстени на Хепберн во 1954 година, но се проценува дека прстените вредат 10.047 долари денес.

Колку вредел свршеничкиот прстен на Елизабет Тејлор?

Тејлор била свршена 10 пати во текот на својот живот, но нејзиниот дијамантски прстен од нејзиниот петти сопруг, Бартон, е најпознат. Тој првично ѝ предложил брак со смарагден брош од Булгари и обетки во форма на солза, но подоцна купил дијамантски свршенички прстен за својата сопруга во 1968 година.

Дијамантот Круп, сега наречен дијамант на Елизабет Тејлор, имал централен камен од 33,19 карати и два заострени странични камења со сечење во багет поставени на платински прстен, според Only Natural Diamonds.

Првично бил во сопственост на германската актерка Вера Круп и бил ставен на аукција по нејзината смрт во 1967 година. Бартон го купил дијамантскиот прстен за 307.000 долари следната година.

По смртта на Тејлор во 2011 година, прстенот бил ставен на аукција со други парчиња од нејзината лична колекција и бил купен од претставник на корејската групација E-Land за 8,8 милиони долари.

Кој го добил најскапиот свршенички прстен?

Сите три свршенички прстени сега се сметаат за иконски, но смарагдниот дијамант на Грејс е најскап.

Врз основа на моменталната проценета вредност, нејзиниот свршенички прстен денес би чинел 38,8 милиони долари. Дијамантот на Тејлор е втор најскап прстен со цена од 8,8 милиони долари. Во меѓувреме, комплетот од три прстени на Хепберн е најевтин, со проценета цена од 10.047 долари.

По смртта на Грејс во 1982 година, нејзиниот свренички прстен станал сопственост на Куќата Грималди, владејачкото семејство на Кнежевството Монако. Привремено бил изложен во вилата на Картие на Петтата авенија во Њујорк во 2016 година.