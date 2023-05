Џеф Безос ја прослави свршувачката со Лорен Санчез со вино од 4 илјади долари

Кан- Џеф Безос и Лорен Санчез подигнаа скапа чаша вино во чест на нивната свршувачка.

На 22 мај, на основачот на Амазон (59) и на новинарката добитничка на Еми (53) им се придружија сестрата на милијардерот Кристина Безос Пур и нејзиниот сопруг Стив Пур во La Petite Maison во Кан, Франција. Извор ја потврди свршувачката на парот со PEOPLE истиот ден.

Безос и друштвото седнаа на маса под белведер покриен со винова лоза со поглед на Медитеранот, вели извор за PEOPLE. Групата делеше цветови од тиквички со пармезан и шише Dugat-Py Grand Cru од Domaine Bernard од 4.000 евра од менито (околу 4.285 американски долари), мала серија црвено бургундско вино.

Според изворот, гостите биле во одлично расположение, но „не сакале да прави врева“. Лице запознаено со забавата се согласи и рече дека Безос никогаш не сака да направи голема работа како гостин во La Petite Maison.

Ресторанот е познат по тоа што има бенд во живо доцна во вечерните часови кој серенади на секоја маса. Бендот свири обработки на хит песни по линијата на „Hit Me Baby (One More Time)“ на Бритни Спирс, „Take Me Home, Country Roads“ на Џон Денвер и „Hips Don’t Lie“ на Шакира.

Неодамна, Безос и Санчез поминуваа многу време заедно на новата јахта на милијардерот, на која има дрвена скулптура која наликува на Санчез. Тие го истражуваа југот на Франција неколку дена и присуствуваа на премиерата на „Убијците на цветната месечина“ на Apple Original Films на филмскиот фестивал во Кан.

Санчез бил забележана како носи прстен на тој прст додека бил на импресивната јахта. Нејзиниот свршенички прстен со дијамант „25-30 карати“ би можел да вреди „од 3 милиони долари до над 5 милиони долари“, според златарот и експерт Бриони Рејмонд.

Двојката ја објави својата врска во јануари 2019 година, откако Безос објави дека се разведува од Мекензи Скот, со која има четири деца, по 25 години брак.

Во тоа време, поранешната ко-водителка на Good Day LA, исто така, се разведуваше од нејзиниот сопруг, Патрик Вајтсел, по 13 години брак. Санчез има две деца со агентот, како и син од претходната врска со поранешната НФЛ ѕвезда Тони Гонзалес.