Џ.Д. Венс во најтешка мисија досега

Исламабад – СРЕД велигденскиот ручек во Белата куќа, претседателот Доналд Трамп отстапи од протоколот за да се осврне на шпекулациите за улогата на Џ.Д. Венс во посредувањето за договор за завршување на војната со Иран. „Ако не се случи, ќе ја префрлам вината на Џ.Д. Венс“, се пошегува Трамп.

„И ако се случи, јас ги преземам сите заслуги“, додаде тој. Венс ја предводи американската делегација на разговорите со Иран што се одржаа во Пакистан. Ова е најпредизвикувачката задача во неговиот мандат, пишува Би-Би-Си.

За да постигне напредок во траен договор, тој ќе мора да задоволи неколку страни со спротивставени интереси, кои негуваат длабока меѓусебна недоверба по шестнеделната воена кампања што го зафати Блискиот Исток и ја потресе глобалната економија.

Американските сојузници внимателно следат како ќе се снајде Венс. „Венс мора да влезе во просторијата и да направи нешто“, рече еден европски функционер, зборувајќи под услов да остане анонимен. „Во спротивно, неговото влијание ќе биде намалено“, рече тој.

Секој договор мора пред сè да ја добие поддршката на Трамп. Исто така, ќе биде потребна согласност од ослабениот, но сè уште постоечки режим во Техеран, а тој ќе мора да ги убеди антивоените американски сојузници во Европа кои не сакаа да им помогнат на САД повторно да ги отворат теснецот. Тој, исто така, ќе се соочи со притисок да ја смири базата на Трамп „Направи ја Америка повторно голема“ (MAGA).

Многумина од нив се спротивставуваат на интервенцијата во странство и ќе го следат неговото патување внимателно за индиции за тоа како би можел да води надворешна политика ако се кандидира за претседател во 2028 година. Поранешниот маринец кој служел во Ирак беше гласен противник на вмешаноста на американската војска во минатото.

„Венс сигнализираше желба за воздржаност во американската надворешна политика. Тоа е доста тешко да се усогласи со војната на Америка против Иран“, рече Џеф Ратке, претседател на Американско-германскиот институт во Вашингтон.

Портпаролката Ана Кели додаде дека Ванс веќе соработувал со специјалниот претставник Стив Виткоф и зетот на претседателот Џаред Кушнер, кои двајцата ќе бидат со него во Пакистан. Пред да замине вчера од Вашингтон, Ванс ги намали очекувањата.

„Ако Иранците се подготвени да преговараат со добра волја, ние сме секако подготвени да помогнеме“, им рече тој на новинарите. Тој го предупреди Иран да не се поигрува со тоа и додаде дека Трамп му дал на американскиот преговарачки тим „прилично јасни упатства“. Но, дури и ако целите се јасни однапред, претседателот е склонен да се предомисли.

Ванс и остатокот од тимот ќе се соочат со дополнителен предизвик да претставуваат непредвидлив шеф кој понуди голем број различни оправдувања за војна откако започна конфликтот кон крајот на февруари. На прашањето што му кажал на Ванс пред да замине, Трамп им рече на новинарите: „Му посакувам среќа. Има голема работа пред себе“.

Претседателот додаде дека испраќа „добар тим“ и дека ќе „види како ќе оди“. Нестабилниот стил на преговарање на Трамп беше прикажан оваа недела во бурната подготовка за договорот за прекин на огнот.

За само 36 часа, Трамп му даде на Иран еден ден да склучи договор, предупреди на платформата на социјалните медиуми Truth Social дека „цела цивилизација ќе исчезне“ ако Иран одбие да соработува, а потоа конечно го објави прекинот на огнот помалку од два часа пред да истече неговиот рок за ескалација на војната.

Напнатите часови пред четири дена беа меѓу најстресните во вториот мандат на Трамп, рече друг висок европски дипломат. „Си отидов дома од работа, ги вклучив вестите и почнав да го освежувам Truth Social“, рече функционерот.

Да се ​​биде потпретседател на Трамп не е лесно во нормални околности, додаде дипломатот, но мора да е особено тешко за Венс сега, со оглед на неговите сомнежи за војните во странство. „Венс се обиде да се дистанцира од кампањата во Иран“, рече изворот. „Оваа војна апсолутно не е во неговите планови“, додаде тој.

Застапувањето на Трамп во преговори со висок ризик може да биде предизвикувачко, но Венс работи на тоа откако ја презеде функцијата. Тој ја заработи довербата на Трамп и заработи место на масата на клучните состаноци со лидерите за надворешна политика во Овалната соба и низ Европа и Азија.

Минатата година тој ги освои насловите кога одржа говор на Минхенската безбедносна конференција, каде што остро го критикуваше пристапот на Европа кон имиграцијата и слободата на говорот. Кратко потоа, тој го обвини украинскиот претседател Володимир Зеленски дека е неблагодарен за американската помош за време на жесток состанок во Овалната соба.

Оваа недела тој отпатува во Унгарија за да го поддржи реизборот на премиерот Виктор Орбан, близок сојузник на Трамп. Потпретседателот е „совршен претставник“ во овие преговори поради „неговото силно разбирање на целите на претседателот Трамп“, рече Марк Беднар, кој служеше во транзицискиот тим Трамп-Венс.

Со поддршката што ја има, тоа е навистина одлична комбинација“, додаде тој. Но, Венс не секогаш се согласувал со претседателот, а надворешната политика на Трамп понекогаш го ставала во незгодна позиција јавно да поддржува интервенции на кои претходно се спротивставувал, а Иран е најочигледен пример.

Како американски сенатор, Венс напиша во „Волстрит џурнал“ во 2023 година дека го поддржува Трамп затоа што не започнал војни. Во пресрет на војната со Иран, тој изјави за „Вашингтон пост“ дека Трамп нема да дозволи САД да бидат вовлечени во уште една таканаречена вечна војна на Блискиот Исток.

Сепак, Трамп конкретно го назначи Венс да ја предводи делегацијата во Исламабад, покренувајќи прашања за тоа дали намерно му дал неблагодарна задача. Сојузниците на САД во регионот го поздравија учеството на Венс како знак дека администрацијата сака траен мир.

„Тоа покажува дека Америка е сериозна во врска со преговорите“, рече Асаф Орион, пензиониран израелски бригаден генерал. Венс и неговиот тим ќе мора да решат и сложени прашања како што се повторното отворање на Ормутскиот теснец и прекинувањето на нуклеарната програма на Иран, за кои нема лесни решенија.

Венс не може ниту да се потпре на длабоките лични односи со странските лидери изградени со години. Тоа е релативно ново на меѓународната сцена. Трамп го фрли во оган оваа недела, а сега притисокот е врз Венс да обезбеди победа за претседателот без да му наштети на сопствената политичка иднина, пишува Би-Би-Си.

„Тој не преговара за договорот на Џ.Д. Венс со Иранците. Тој е таму за да се обиде да го добие најдобриот договор за кој претседателот може да се согласи“, рече Ратке. „Но, тоа носи ризици за потпретседателот, во случај Трамп да се согласи на нешто, а подоцна да го изгуби ентузијазмот. Трамп би можел да се обиде да го обвини преговарачот“, заклучи тој.