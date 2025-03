Двајцата астронаути кои заглавија на МВС со месеци конечно се враќаат на Земјата

Двајцата астронаути на НАСА заглавени на Меѓународната вселенска станица се упатуваат назад на Земјата со SpaceX за да ја завршат драматичната мисија што започна со пробен лет на Боинг пред повеќе од девет месеци, јавува Асошиетед прес.

Буч Вилмор и Суни Вилијамс се простија од Меѓународната вселенска станица – нивниот дом од минатата пролет – заминувајќи во капсула SpaceX заедно со уште двајца астронаути. Капсулата се одвоила во раните утрински часови и се очекува да слета на брегот на Флорида до вечер, во зависност од временските услови.

Тие очекуваа да бидат на МВС само една недела по лансирањето во новата капсула Starliner на Боинг на 5 јуни. Но, многу проблеми што се појавија на патот до вселенската станица ја принудија НАСА да го испрати Starliner назад празен и да ги пренесе астронаутите во SpaceX, одложувајќи го нивното враќање до февруари. Тогаш проблемите со капсулата SpaceX додадоа уште еден месец доцнење. Доаѓањето на нивните замени вчера значеше дека Вилмор и Вилијамс конечно би можеле да си заминат.

