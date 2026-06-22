Дуа Липа ја покажа венчаницата на „Шанел’ на интимни фотографии од свадбата

Палермо –Дуа Липа им дава на обожавателите подетално да ја видат нејзината италијанска свадбена прослава со актерот Калум Тарнер.

30-годишната пејачка, добитничка на Греми, сподели серија интимни фотографии од раскошната свадба на двојката на 6 јуни во Сицилија на Инстаграм .

На сликите, Липа може да се види како носи венчаница по нарачка од висока мода од Шанел, украсена со кристали и пердуви.

Фустанот имаше дизајн со низок грб и широка пердув украсена со пердуви. Пердувест дел за глава и долг везен превез го надополнуваа романтичниот изглед. Свадбениот ансамбл, исто така, означи пресвртница за модната куќа: тоа беше првата венчаница од висока мода од Шанел дизајнирана од Матие Блази за пријател на куќата, според Вог.

Дополнителни слики го истакнуваат венчалниот изглед на Липа, вклучувајќи соло портрет под свод и широка снимка од нејзиниот превез зад неа додека позира покрај 36-годишиот Тарнер.

Фотографиите доаѓаат само неколку недели откако двојката официјално се венчаа на граѓанска церемонија во лондонската општина „Олд Мерилебон“ на 31 мај.

За интимната венчавка, Липа носеше бел костум по нарачка од „Скијапарели“. „Вог“ објави дека изгледот е дизајниран од Даниел Роузбери и вклучува асиметрично сако со персонализирани златни копчиња од бижу, од кои едното изгледаше како око.

Тазе венчаната двојка ги продолжи своите свадбени прослави на Сицилија, каде што беа домаќини на поголем собир во историската Вила Валгуарнера во близина на Палермо. На повеќедневните свечености беа вклучени членови на семејството, блиски пријатели и познати гости, меѓу кои и Чарли xcx, Џо Алвин и Грејс Гамер.

Липа и Тарнер првпат предизвикаа гласини за романса на почетокот на 2024 година, а официјално станаа на Инстаграм во јули истата година.

Пејачката на „Levitating“ ја потврди својата свршувачка со актерот за британскиот „Vogue“ во јули 2025 година.

„Оваа одлука да остариме заедно, да видиме живот и едноставно, не знам, да бидеме најдобри пријатели засекогаш – тоа е навистина посебно чувство“, изјави таа за тогашниот медиум.