Драматични снимки од пожарот во Лос Анџелес: Изгоре познат ресторан, гори гимназија позната од филмовите …

Изгоре познат ресторан

Познат ресторан покрај патот во Малибу е уништен од пожар. Рел Ин, рибен ресторан со 36-годишна традиција на автопатот Пацифик Коуст, изгоре околу 16 часот, пишува Малибу Тајмс. Во соопштението објавено на Инстаграм, сопствениците Теди и Енди Леонард изразија тага и неизвесност за иднината.

BREAKING: The iconic Reel Inn and Topanga Ranch Motel have burned down #PalisadesFire pic.twitter.com/hWWXxbkGa5

— Fiona Moriarty (@factswithfiona) January 8, 2025