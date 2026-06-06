Досега потврдени речиси 500 случаи на ебола во Централна Африка

06/06/2026 16:13

Речиси 500 случаи на инфекција со вирусот ебола досега се потврдени во Централна Африка, додека расте загриженоста за потенцијалните размери на епидемијата на хеморагична треска, соопшти денеска Светската здравствена организација (СЗО).

Во дневниот извештај, СЗО евидентираше 452 потврдени случаи, вклучувајќи 82 смртни случаи во Демократска Република Конго, каде што епидемијата беше прогласена пред три недели.

Во соседна Уганда се пријавени 19 потврдени случаи, а две лица починаа.

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