Доналд Трамп, петропретседател

Зошто Доналд Трамп го нападна Иран? Дали веруваше дека брзата победа ќе му го зголеми рејтингот на анкетите? Дали бараше начин да ја смени темата од досиејата на Епштајн и прифатливоста? Дали го наведе во војна израелската влада?

Одговорот, секако, е сето погоре наведено. Лошите одлуки не мора да имаат едно објаснување. Всушност, дебаклите од размерот на она што го доживуваме сега обично имаат повеќе причини.

Но, кога ќе ја погледнам пошироката слика за политиката на администрацијата на Трамп – не само нападот врз Иран, туку и домашните политики, особено навидум ирационалната омраза на администрацијата кон обновливите извори на енергија и нејзината решеност да ја одржи Америка да гори фосилни горива без оглед на сè – постојано се враќам на огромното влијание што сега го имаат парите од нафтата.

Не мислам најмногу на домашната американска нафтена индустрија, иако и на нив. Американскиот сектор за нафта и гас потроши големи суми помагајќи им на републиканците на изборите во 2024 година, додека им даде многу малку на демократите.

Но, она што навистина се издвојува е централното место на парите од нафтата од Персискиот Залив, пари што беа клучни во две области: меѓународните економски шеми на Трамп и неговото лично збогатување.

Една тема што се повторува во економските говори на Трамп е фалењето со големината на ветувањата за странски инвестиции што ги добил како дел од неговата тарифна стратегија. „За 12 месеци“, изјави тој во говорот за Состојбата на Унијата, „обезбедив ветувања за повеќе од 18 билиони долари што се слеваат од целиот свет“.

Никој не знае од каде доаѓа таа бројка од 18 билиони долари, која тој ја користи постојано. Вистинските објавени ветувања од странски влади за инвестирање во САД изнесуваат само околу 6 билиони долари, а многу од овие ветувања се нејасни изјави за намера, а не сериозни обврски. Всушност, договорот со Европа можеби се распаѓа делумно затоа што царините на Трамп се прогласени за нелегални.

Секоја од главните нафтени држави од Заливот вети дека ќе инвестира повеќе од целата Европска унија, иако имаат многу помали економии.

Значи, кога Трамп се фали со странските инвестиции што ги носи во Америка, реалноста е главно дека нафтените држави од Заливот рекле – со сомнителен кредибилитет – дека ќе направат големи инвестиции. Тоа ги става неговите фалби во малку поинакво светло, нели?

А потоа, тука е и неуморното користење на функцијата од страна на Трамп за збогатување себеси и своето семејство. Како што документираше уредничкиот тим на „Њујорк тајмс“, Трамп заработил најмалку 1,4 милијарди долари откако се врати во Белата куќа. Најголемиот дел од таа сума е подарокот на Катар за него – авион вреден 400 милиони долари. Поголемиот дел од остатокот доаѓа од продажба на криптовалути. Не знаеме кои се купувачите на криптовалутите на Трамп, но се чини веројатно дека парите од нафтата од Заливот учествувале со голем дел. „Волстрит џорнал“ објави дека член на кралското семејство од Абу Даби тајно инвестирал 500 милиони долари во „Ворлд либерти фајненшел“, центарот на крипто империјата на Трамп.

Во меѓувреме, Џаред Кушнер, првиот зет, дејствува како еден од главните преговарачи на американската влада за Блискиот Исток, а истовремено собира големи суми пари за својата лична инвестициска фирма од инвеститори во регионот, особено од Јавниот инвестициски фонд на саудиската влада. Тој фонд го води престолонаследникот Мохамед бин Салман, за кого се верува дека наредил да се искасапи критичкиот новинар Џамал ​​Кашоги со пила за коски.

Зошто парите од нафтата од Заливот играат преголема улога во корупцијата во САД? Бидејќи нафтените држави, за разлика од напредните демократии, комбинираат огромно богатство со тајност и целосно замаглување на границите помеѓу јавната функција и приватната добивка. Значи, тие се во подобра позиција од кој било друг да ги полнат џебовите на американските функционери.

Значи, парите од странска нафта беа централни и за економските шеми на администрацијата на Трамп и за личните финансиски шеми на Трамп. Што купија тие пари во однос на политиката на САД?

Го споменав фанатичкото непријателство на администрацијата на Трамп кон обновливите извори на енергија. Како и војната во Иран, ова непријателство сигурно има повеќе причини. Самиот Трамп е сè уште лут поради офшор ветерната фарма што е видлива од неговото голф игралиште во Шкотска. Многу типови на МАГА јасно мислат дека ветерната и сончевата енергија се разбудни и немашки; вистинските мажи дупчат, дупчат и горат, дупчат, горат. Но, потиснувањето на алтернативите на фосилните горива е исто така во интерес на владите и династиите чие богатство е поврзано со фосилните горива.

Како што забележува „Гардијан“, со децении, Саудиска Арабија се бореше посилно од која било друга земја за да го блокира и одложи меѓународниот климатски напад – дипломатска „топка за уништување“ која вели дека напуштањето на фосилните горива е фантазија.

Значи, енергетската политика на администрацијата на Трамп може да се смета за она што би го направил принцот бин Салман доколку тој беше на власт. Дали е така?

Конечно, за војната: Кога започна бомбардирањето, „Вашингтон пост“ објави дека странското влијание – и не само од Израел – одигра улога.

Претседателот Доналд Трамп го започна широкиот напад врз Иран по еднонеделното лобирање од страна на необичен пар сојузници на САД на Блискиот Исток – Израел и Саудиска Арабија – според четири лица запознаени со ова прашање, додека израелските и американските сили се здружија за да го соборат иранскиот врховен лидер Али Хамнеи по речиси четири децении на власт.

Саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман оствари повеќе приватни телефонски повици до Трамп во текот на изминатиот месец, залагајќи се за напад од САД, и покрај неговата јавна поддршка за дипломатско решение.

Во овој момент бин Салман сигурно се кае за својата улога во промовирањето на војната. Но, да се биде корумпиран и добар во корумпирањето на другите не е исто што и да се биде паметен.

Повторно, грешка е да се бараат монокаузални објаснувања за овој дебакл. Но, ако сакате да ја разберете операцијата „Епски бес“, не заборавајте да ги следите парите од нафтата.

(Пол Кругман е професор на Универзитетот Њујорк и нобеловец по економија. Овој текст е објавен на Substack медиумска платформа за видео, пишување, подкасти и заедници насочени кон креаторите.)