Доналд Трамп избра економист од „Херитиџ“ да раководи со Бирото за статистика на трудот на САД

Доналд Трамп избра лојален човек од десничарската Фондација „Херитиџ“ да раководи со Бирото за статистика на трудот, откако ја отпушти поранешнната комесарка поради неповолен извештај за вработување за кој тврдеше дека е „наместен“.

Во објава на „Трут Сошнал“ во понеделник вечерта, Трамп рече дека го номинира „високо почитуваниот економист“ Е. Џ. Антони за претседател на агенцијата.

„Нашата економија е во подем, а Е. Џ. ќе се погрижи објавените бројки да бидат ИСКРЕНИ и ТОЧНИ. Знам дека Е. Џ. Антони ќе заврши неверојатна работа на оваа нова улога“, додаде Трамп.

Објавата доаѓа помалку од две недели откако Трамп ја отпушти поранешната комесарка Ерика Мекентарфер, тврдејќи без докази дека намерно ги фалсификувала бројките за вработување. Овој потег предизвика широка загриженост кај инвеститорите дека Трамп ја загрозува независноста на агенцијата чии бројки се внимателно следени на глобалните пазари.

БЛС месечно ги објавува неземјоделските плати, како и индексот на потрошувачки цени, кој се користи за сè, од одредување на цените на огромниот пазар на државни обврзници заштитен од инфлација, до одредување на зголемувањето на киријата и платите.

Фондацијата „Херитиџ“, десничарски тинк-тенк со седиште во Вашингтон, кој стоеше зад нацртот на Проектот 2025 за вториот мандат на Трамп, честопати го напаѓа БЛС за неговите големи ревизии на бројките за плати.

Во мајски пост на X, Антони ги опиша извештаите како честопати да се чувствуваат како „генератор на случајни броеви“.

Тој исто така рече дека мерењата на БЛС направени за време на администрацијата на Бајден произвеле „лажни бесмислици“ од „магичен свет на имагинацијата“ што го потценувале обемот на зголемувањето на цените.

Сенатот ќе мора да ја потврди номинацијата на Антони.